Kocaeli 'su sporları'na aday

Darıca Bayramoğlu’nda düzenlenen Kocaeli Yelken Kupası yarışlarına katılan Büyükşehir Belediyes Başkanı Tahir Büyükakın, Kocaeli’nin spor sporları merkezi olmaya aday bir şehir olduğunu söyledi.KOCAELİ (İGFA) -‘Spor kenti Kocaeli’ vizyonu kapsamında düzenlenen ya da desteklenen etkinliklerle şehrin spor kültürünü ve marka değerini geliştiren Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyüakın, ilimizde gerçekleşen sportif organizasyonlarda da sporcuları yalnız bırakmıyor.

Bu kapsamda Kocaeli Yelken İl Temsilciliği’nin Darıca Bayramoğlu’nda düzenlediği Kocaeli Yelken Kupası yarışlarına katılan Başkan Büyükakın, ‘yelkenler fora’ diyen sporcuların heyecanına ortak oldu.

30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri kapsamında Darıca Balyanoz Koyu’nda gerçekleşen yarışlara Kocaeli’den lisanslı 41 sporcu Optimist, ILCA 4, ILCA 6 sınıflarında mücadele verdi. Keyifli ve bir o kadar da kıran kırına geçen müsabakalar sonunda dereceye giren sporculara madalya ve kupalarını Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın ve Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık verdi.

Ödül töreninde sporcuları tebrik eden Başkan Büyükakın, Kocaeli’nin spor sporları merkezi olmaya aday bir şehir olduğunu söyledi. Başkan Büyükakın konuşmasında, “Ben Kocaeli’nin su sporlarının merkezi olması hayaliyle yanıp tutuşuyorum. Sizden de destek istiyorum. Yelken için, kürek için, açık su şampiyonaları için sizler de bize destek verin. Kocaeli su sporlarının merkezi olmaya aday bir şehirdir. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi olarak bütün imkânlarımızı seferber etmeye hazırız. Sizleri bir kez daha tebrik ediyorum” dedi.

Kocaeli Yelken İl Temsilcisi Tahir Tarım ise, Kocaeli'nin yelken camiası açısından çok şanslı olduğunu belirterek, "Çünkü su sporlarına, dolayısıyla denize, doğaya, çevreye, ulaşıma, sağlığa ve gençliğe önem veren bir başkanımız var. Kendisine tüm Kocaeli yelken ailemiz adına teşekkür ederim” dedi.

Program günün anısına çekilen hatıra fotoğrafı ile sona erdi.