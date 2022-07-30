Kocaeli sporun başkenti olacak

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Türkiye Kick Boks Federasyonu tarafından organize edilen Kick Boks Şampiyonası öncesi tanıtım toplantısı düzenlendi.

KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Türkiye Kick Boks Federasyonu tarafından organize edilen Türk Cumhuriyetleri Profesyonel Kick Boks Gala Gecesi organizasyonun 30 Temmuz 2022 tarihinde yapılacak. Gala gecesi programı öncesi tanıtım toplantısı düzenlendi. Türkiye'de ilk kez düzenlenecek olan Türk Devletleri Profesyonel Kickboks Şampiyonası yarın (Cumartesi) Şehit Polis Recep Topaloğlu Spor Salonu’nda organize edilecek.

Tanıtım toplantısı ve yüz yüze (Face To Face) buluşmasına Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Yaşar Çakmak, Özbekistan Kick Boks Federasyonu Başkanı Ayberk Narbetov, Türkiye Kick Boks Federasyonu Başkanı Salim Kayıcı, Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanı Şemsettin Yıldırım, Türkiye Kick Boks Federasyonu Genel Koordinatörü Hüseyin Şahbaz, MHK Başkanı Cengiz Pank, İcra Kurulu Başkanı Erdin Aygün, İcra Kurulu Başkan Yardımcısı ve organizatör Vedat Akbulut, Kick Boks İl Temsilcisi Özcan Mermer, ilimizin profesyonel kick boks hakemlerinden Mehmet Kadri Akın, ilimiz kick boks antrenörlerinden Nevzat Aldemir, Türk cumhuriyetlerinin ve ülkemizin şampiyon sporcuları yer aldı.

Dev organizasyona ev sahibi Türkiye’nin yanı sıra kardeş ülkeler Azerbaycan, Kırgızistan, Kazakistan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Özbekistan ve Türkmenistan’dan bir birinden önemli sporcular katılacak. Wako Pro K1 Kuralları kategorisinde yapılacak olan şampiyona TV 8.5 ekranlarında canlı olarak yayınlanacak. Dev organizasyonu 70 ülkeden sporseverler izleyebilecek ve yayın saat 20.00’de başlayacak.

Tanıtım programına katılan Başkan Vekili Çakmak, ‘’Kick Boks şampiyonası için çok güzel bir birlikteliğe daha imza atmanın gururu içerisindeyiz’’ ifadelerini kullandı. Çakmak, “Gerçekten çok güzel bir birliktelik için buradayız. Türkiye’de ve dünyada ilk kez düzenlenecek olan Türk Devletleri Kick Boks şampiyonasına ev sahipliği yapacağımız için büyük bir gurur ve mutluluk yaşıyoruz. Bundan sonraki yıllarda da bu tür etkinliklerimiz arttırarak devam edeceğiz” dedi

Başkan Vekili Yaşar Çakmak konuşmasında Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın’ın selamlarını iletti. Çakmak, “Türkiye ile birlikte toplam 7 ülkeden 38 sporcumuz müsabakalarda yer alacak. Kilometrelerce uzaklıktan ilimize, evimize gelen tüm kardeşlerimize hoş geldiniz diyor, her birini en iyi şekilde ağırlayacağımızın sözünü veriyoruz. Gençlerimizin sporla ilgilenmesi, hayatlarını daha kaliteli yaşamaları için seferber olduk. Pandemi sürecinde dahi paydaşlarımızla birlikte durmadık ve önemli organizasyonlar yaptık. Kocaeli’yi ‘Sporun başkenti’ olarak görüyoruz. Tabi ki bu hususta Büyükşehir Belediye Başkanımız Büyükakın bize liderlik yapıyor. Kocaeli’de sporsuz bir gün geçmemesi için gece gündüz çalışmaya devam edeceğiz” diyerek düşünceleri ifade etti.

Türkiye Kick Boks Federasyonu Başkanı Salim Kayıcı konuşmasında Kocaeli’de bir anlamlı etkinlikte daha bir arada olmaktan mutluyuz ifadesini kullandı. Kayıcı, “Kocaeli’miz çok büyük kick boks şampiyonaları yapıyor. Kısa bir süre önce Türkiye şampiyonası organize edildi ve binlerce vatandaşımız şampiyonada yer aldı. Burada yine çok anlamlı bir etkinlikle daha birlikteyiz. Türk cumhuriyetleri Kick Boks organizasyonumuzu dünyada ilk kez düzenliyoruz. Bizlere bu mutluluğu ve onuru yaşatan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Tahir Büyükakın’a, belediyemizin, federasyonumuzun ve gençlik spor bakanlığımızın kurmaylarına çok teşekkür ediyorum. Ortam gerçekten harika ve birçok ülkeden değerli arkadaşlarımız, antrenörlerimiz burada. Türk sporuna desteklerini hiçbir zaman eksik etmeyen Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a ve Spor Bakanımız Sayın Doç. Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu’na şükranlarımı sunarım. Tüm sporcularımıza başarılar diliyorum” dedi.

Tam 4200 kilometreden Kocaeli’ye gelen, günün en özel misafirlerinden Özbekistan Kick Boks Federasyonu Başkanı Ayberk Narbetov organizasyon hakkında, “Türkiye’de her türlü spor branşı büyüyor. Kick boks sporunun da yükseldiğini tüm dünya görüyor. Benim ülkemden ve takımımdan Salim başkanımıza, Kocaeli’ye ve organizasyonda çaba sarf eden belediye başkanımıza selamlarımı, şükranlarımı gönderiyorum. Kick boks anlamında çok güzel müsabakalar olacak. İnanıyorum ki bu spor branşı Olimpiyat Oyunları’nda da yer alacaktır’’ şeklinde konuştu.

İzmitli dünya şampiyonu Muammer Can Şahin konuşmasında, “Değerli sporcu arkadaşlarım öncelikle şehrimize hoş geldiniz. Salim hocamızın da dediği gibi Kocaeli’de mükemmel maçlar gerçekleştirdi. Bizler için bu ortamı sağlayan Tahir başkanımız, Salim başkanımıza ve Vedat hocamıza çok teşekkür eder, tüm sporculara başarılar dilerim” dedi. Ayrıca Türkiye Kick Boks Federasyonu İcra Kurulu Başkanı Erdin Aygün ise “Kocaeli’deki güzel organizasyon, önümüzdeki günlerdeki büyük organizasyonları doğuracaktır. Bizler için bu anlamlı birlikteliği sağlayan Tahir başkanımıza, Salim başkanımıza ve emeği geçenlere şükranlarımı sunuyorum” diyerek sözlerini tamamladı.