Kocaeli 'satranç'a ev sahipliği yaptı

Kocaeli Büyükşehir Belediyemizin Türkiye Satranç Federasyonu ile düzenlediği 2022 Türkiye Küçükler ve Yıldızlar Takım Satranç Şampiyonası sona erdi.KOCAELİ (İGFA) - Satrançta Kocaeli önemli bir organizasyona daha başarıyla ev sahipliği yaptı

Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Gençlik Eğitimi Şube Müdürlüğü öncülüğünde düzenlenen Satranç Şampiyonası etkinliği için Türkiye’nin 20'den fazla ilinden 40 kulüp ve 90'a yakın takım ile 400’ü aşkın sporcu Kocaeli'de yarıştı.

Kocaeli Kongre Merkezi’nde 5 gün boyunca devam eden 2022 Türkiye Küçükler ve Yıldızlar Takım Satranç Şampiyonası’na toplamda 23 il 84 takım ve 400’den fazla sporcu katılım gösterirken 18 yaş genel kategorisinde Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü, 12 yaş genel kategorisinde Apaydın Satranç ve Spor Kulübü Derneği Şampiyon oldu.

Kadınlarda ise 18 yaşta Apaydın Satranç ve Spor Kulübü Derneği birinci olurken 12 yaş kadınlarda Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü birinci oldu.

Ödül töreninde konuşan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Yaşar Çakmak, satranç sporu için önemli bir turnuvaya ev sahipliği yapmaktan duydukları memnuniyeti dile getirerek, şampiyon takımlarımızı ve hamle yapan tüm sporcuları kutladı.

Kazanan takımların Avrupa’da Türkiye'yi temsil edeceği bildirildi.