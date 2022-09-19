Kocaeli Rallisi’nde büyük heyecan yaşandı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin destekleriyle düzenlenen Kocaeli Rallisi’nde kupalar sahiplerini buldu.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin ana sponsorluğunda Kocaeli Otomobil Sporları Derneği (KOSDER) tarafından 39.’su düzenlenen Kocaeli Rallisi, 17-18 Eylül 2022 tarihlerinde 9 etapta gerçekleştirildi.

Yarışın ilk günü; Türkiye Rallisi, Tosfed Oğuz Gürsel Rallisi ve Historic Rallisi olmak üzere 3 klasmanda yapıldı. Toplamda 61 araç ve 122 yarışçının katılım sağladığı yarışlar birbirinden heyecanlı görüntülere sahne oldu.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilen ödül töreninde Büyükşehir Belediyesi Başkan vekili Yaşar Çakmak, başarı sağlayan sporculara ödüllerini takdim ederek tebrik etti.

39. KOCAELİ RALLİSİNDE SONUÇLAR

İzmit-Kandıra-Derince ilçeleri sınırları içerisinde 9 etapta gerçekleştirilen 39. Kocaeli Rallisi’nde sonuçlar şu şekilde: Genel Klasmanda Orhan Avcıoğlu-Burçin Korkmaz birinci olurken, 2. Cem Alakoç-Gürkal Menderes ve 3. Burak Çukurova-Burak Akçay oldu. Türkiye Historic Ralli Şampiyonası’nda birinci Üstün Üstünkaya-Kerim Tar, ikinci Onur Çelikyay-Serdar Canbek ve üçüncü Ömer Gür-Levent Gür oldu. Oğuz Gürsel Ralli Kupası’nın kazananları ise birinci Levent Şapçılar-Deniz Gümüş, ikinci Hakan Gürel-Çağatay Kolaylı, üçüncü Erhan Akbaş-Ersen Yıldız oldu.