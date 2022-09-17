Kocaeli rallisi için start verildi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin destekleriyle düzenlenen Kocaeli Rallisi 17- 18 Eylül tarihlerinde 39. kez gerçekleştiriliyor.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin ana sponsorluğunda Kocaeli Otomobil sporları Derneği (KOSDER) tarafından 39’uncusu düzenlenen Kocaeli Rallisi, 17-18 Eylül 2022 tarihlerinde 9 etapta yapılacak. Şampiyona 70 araç 140 sporcu katılımı ile gerçekleştirilecek. 16 Eylül Cuma günü Kocaeli Büyükşehir Belediye binası önünden Kocaeli Büyükşehir Belediye başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın’ın, katılımcı 70 araca temsili start vermesiyle Kocaeli Rallisi başlangıcı yapılmış oldu.

16 Eylül Cuma günü Kocaeli Büyükşehir Belediyesi önündeki start seremonisinde konuşmasını gerçekleştiren Büyükşehir Belediye başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın ‘’Herkese hoş geldiniz demek istiyorum, sizleri Kocaeli’de ağırlamak çok güzel. Böylesine devamlılığı olan ve büyük bir emekle hazırlanan, bu sene 39.su gerçekleştirilen bir organizasyon için öncelikle sizlere ve tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. İnşallah ağız tadıyla kazasız belasız çok güzel bir yarışma olur. Umarım en iyi olanınız kazanır, hepinize başarılar diliyorum’’ diyerek yarışma için start verdi.

17-18 Eylül tarihlerinde 9 etap olarak yapılacak yarışlar Kocaeli Rallisi, 18 Eylül Pazar günü Saat 16:00’da Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilecek ödül töreniyle yarışma son bulacak.