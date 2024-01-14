Kocaeli'nin spor okullarıyla sağlıklı nesillere

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin Kocaelili çocukların ücretsiz ders aldığı spor okullarında 9 branşta 128 spor tesisinde 180 antrenör ile 44 bin 766 öğrenciye hizmet verildiKOCAELİ (İGFA) - Sağlıklı nesiller yetiştirilmesi adına Sporun Başkenti Kocaeli’nde Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin ücretsiz Spor Okulları, çok önemli bir yer taşıyor.

Kılavuz Gençlik modeliyle çocuklara spor faaliyetlerine yönelik çok güzel bir fırsat sunuluyor. Büyükşehir’in ücretsiz Spor Okulları’nda minik sporculara spor kültürü, paylaşma, adil olma ve sağlıklı rekabet duygusu öğretiliyor. Temel branş eğitimleri, fiziksel ölçümler, branş tekniklerini öğrenen Kocaelili çocuklar, sporla büyüyor, kent genelinde spora erişimi olmayan çocuk kalmıyor. Büyükşehir’in Spor Okullarıyla her geçen yıl daha fazla noktada spor eğitimi veriliyor. Geride bıraktığımız 2023 yılında da Büyükşehir’in ücretsiz spor okullarında 9 branşta 128 spor tesisinde 180 antrenör ile 44 bin 766 öğrenciye hizmet verildi.

ÇOCUK VE GENÇLERİ SPORA YÖNLENDİRMEK

Çocuk ve gençleri spora yönlendirmek, spor kulüplerine sporcu kaynağı oluşturmak ve toplumda spor kültürünün oluşmasına katkı sağlamayı amaçlayan Büyükşehir’in ücretsiz Spor Okulları kapsamında 12 ilçede; Atletizm, badminton, basketbol, cimnastik, güreş, masa tenisi, satranç, voleybol ve yüzme olmak üzere toplam 9 branşta 2023 yılında da hizmet verilmeye devam edildi. 2023 yılı itibariyle 128 spor tesisinde 180 alanında uzman antrenörle yaz dönemi spor okullarında 10 bin, kış döneminde ise 34 bin 766 öğrenci olmak üzere toplamda 44 bin 766 öğrenciye hizmet verildi. Öte yandan Büyükşehir’in kış dönemi Spor Okulları; 4 Bilgievi, 1 havuz, 77 okul, 14 spor salonu olmak üzere toplamda 96 tesiste 110 eğitmen ve 33 bin 936 öğrencinin katılımı ile devam ediyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın’ın yönetiminde 7’den 77’ye herkesin spor yapması için Sporun Başkenti Kocaeli idealinde çocuk, genç, yaşlı bütün vatandaşların spor yapmasına imkân veren tesisler oluşturmaya devam ediliyor. Türk sporunun geliştirilmesi için öneriler getirmek, beden eğitimi ve spor hizmet faaliyetleri ile ilgili sorunları tespit etmek ve bunların çözümü için görüş bildirmek üzere; Türk sporunun uygulama politikaların tartışıldığı Kocaeli Spor Şûrası gerçekleştirildi.

BİLİMSEL VE PEDAGOJİK YAKLAŞIM

Çocukların fiziksel uygunluklarını belirlemek için periyodik olarak yapılan bilimsel test ve ölçümlerle minik sporcuların fiziksel ve performans gelişimleri takip ediliyor. Elde edilen sonuçlar doğrultusunda minik sporcular uygun antrenman gruplarına veya diğer spor dallarına yönlendiriliyor. Ayrıca dönem içerisinde öğrencilere ve ebeveynlerine yönelik yapılan bilinçlendirici seminerlerle çocuklar ve aileleri doğru bilgilendirme ve sağlıklı olarak yönlendiriliyor.