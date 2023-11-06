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Kocaeli'nin spor okullarında kış dönemi başladı

SPOR 06.11.2023, 12:54
Kocaeli'nin spor okullarında kış dönemi başladı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından her yıl organize edilen kış dönemi Spor Okulları, bu sene de öğrencilerini ağırlamaya başladıKOCAELİ (İGFA) -  Kocaeli'de yaşayan çocukların sağlıklı bir ortamda zaman geçirmelerini ve sporla iç içe olmalarını hedefleyen Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin ücretsiz spor okulları, 2023-2024 döneminde de her yıl olduğu gibi yaklaşık 50 bin çocuğu sporla buluşturmayı hedefliyor.

Ayrıca Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Spor Okulları’nda yetişen minik sporculara Eurofit testleri uygulanarak çocuklarda ve gençlerde mevcut olan yeteneğin tanımlanması ve değerlendirilmesi sonucunda yetenekli sporcular tespit edilerek başta amatör sporun lokomotifi olan Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor Kulübü olmak üzere spor kulüplerine yönlendirilip üst düzey sporcu olarak yetiştirilmeleri sağlanıyor.

SPORUN BAŞKENTİ KOCAELİ VİZYONUYLA

Sporun Başkenti Kocaeli’nde Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın’ın spor vizyonuyla ve sporun gelişimine verdiği büyük destekle çocukların topluma faydalı bireyler olarak yetişmelerine katkıda bulunmak amacıyla sürdürülen çalışmalarda öğrenciler; güçlü, kararlı, paylaşımcı ve sorumluluk duygusu taşıyan sporcular olarak yetiştiriliyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, birçok branşta çocukları “birbirinden donanımlı tesislerde” sporla buluşturuyor. 2023-2024 Kış Dönemi Spor Okulları, 08 Eylül 2023–14 Haziran 2024 tarihleri arasında gerçekleştirilirken bu dönemde 06-14 yaş aralığındaki çocuklar, 9 farklı branşta Büyükşehir Belediyesi'nin modern tesislerinde eğitim alıyor. Atletizm, badminton, basketbol, cimnastik, güreş, masa tenisi, satranç, voleybol ve yüzme branşları, uzman antrenörlerden oluşan bir kadro tarafından temel eğitim çalışmalarıyla sunuluyor.

BÜYÜKŞEHİR MODERN TESİSLERİNDE

Kış Dönemi Spor Okulları’nda 9 branşta Başiskele Vezirçiftliği Spor Salonu, Çayırova Hasan Tahsin Ortaokulu Spor Salonu ve İstiklal Orta Okulu Spor Salonu, Darıca Bağlarbaşı Spor Salonu, Derince Şehit Osmangazi Çetingöz Spor Salonu, Gebze GEBZESEM Spor Salonu, Gebze Kılavuz Gençlik Merkezi ve Gebze Kapalı Olimpik Yüzme Havuzu, Gölcük Barbaros Hayrettin Paşa Bilgievi ve Mücahit Tunçbilek Spor Salonu, İzmit SEKASEM Spor Salonu, 50. Yıl Spor Salonu ve Vinsan Cimnastik Spor Salonu, Kandıra Spor Salonu, Karamürsel Belediyesi Spor Salonu ve Lütfü Hınçal Spor Salonu, Kartepe Anadolu İmam Hatip Lisesi Spor Salonu, Körfez Naim Süleymanoğlu Spor Salonu Kocaelililerin hizmetinde olacak. Başvurular, https://kilavuzgenclik.kocaeli.bel.tr adresinden ‘Spor Okulları’ bölümünden online olarak yapılmaya devam edilirken, spor okulları ile ilgili detaylı bilgi Büyükşehir 153’ten de alınabilir.

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