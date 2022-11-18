Kocaeli'nin spor okulları 11 yaşında

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin Ücretsiz Spor Okulları’nda çalışmalar tüm hızıyla sürerken 11 yılda 226 binden fazla öğrenci sporla tanıştı.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin yetenekli öğrencilerin erken yaşlarda spora yönlendirilmesi için kurduğu Ücretsiz Spor Okulları, 2022-2023 öğretim yılı kış döneminde de büyük rağbet görüyor. 2012-2013 öğretim yılından bugüne kadar Ücretsiz Spor Okulları kapsamında 11 yılda 226 binden fazla öğrenci sporla tanışırken Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın’ın Spor Kenti Kocaeli vizyonuyla yeni dönemde de 06-14 yaş grubunda 41 binin üzerinde öğrenci sporla buluşacak.

Bu kapsamda Kocaeli’nin bir spor kenti olduğuna dikkat çeken Başkan Büyükakın, geçen 11 yılda spor okullarından yüzbinlerce öğrencinin istifade ettiğinin altını çizdi. Başkan Büyükakın “Sağlıklı yaşamanın temeli spordur. Kocaeli’nde milyonlarca liralık spor yatırımı yaptık. Spor tesislerinden açık alan futbol sahası, basketbol sahası, voleybol sahası, tenis kortu gibi spor tesisleri inşa ettik” şeklinde konuştu.

BÜYÜKAKIN: AİLELERİN DE REHABİLİTESİ

Ücretsiz Spor Okullarında engelli çocukların da spor eğitimi aldığını belirten Başkan Büyükakın, “Engelli çocuklarımız spor okullarında sadece sportif aktiviteler değil ayrıca sosyal faaliyetlerde de bulunmaktadır. Böylece toplumsal farkındalığı artırmak, öğrencilerin sosyal gelişimlerine katkı sağlamak, akranları ile ilişki kurabilecekleri sosyal ortamları yaratmak suretiyle toplumdaki engelli ayrımcılığı ile mücadele eden ailelerin çocuklarına destek verilirken, dolaylı olarak ailelerin de rehabilitesi sağlanmaktadır” ifadelerini kullandı.

Eğitimler sayesinde hem spor yapma imkânı bulduklarını hem de sosyalleşebildiklerini belirten ve sokakta olmak yerine boş zamanlarını verimli geçirdiklerini kaydeden öğrenciler kurslara katılmaktan büyük bir keyif aldıklarını ifade etti. Spor Okulu öğrencileri ayrıca bu sayede kendilerini geliştirme imkânı bulduklarını ve bu nedenle Başkan Büyükakın’a teşekkür ederek, arkadaşlarına da spor okullarını tavsiye edeceklerini söyledi.