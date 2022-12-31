Kocaeli'nde ilköğretim öğrencilerine tam gaz spor!

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen ücretsiz Spor Okulları’nda çalışmalar tüm hızıyla sürüyor.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Spor Okulları’nda yeni dönem başladı. Her yıl çok sayıda başvurunun yapıldığı ve on binlerce öğrencinin ücretsiz spor yapmak için tercih ettiği özellikle ilköğretim çağındaki çocukların serbest zamanlarını en iyi şekilde değerlendirmeleri için mükemmel bir imkân sağlıyor.

2022-2023 öğretim yılından bugüne kadar ücretsiz Spor Okulları kapsamında bu yılda 33 binden fazla öğrenci sporla tanıştırırken Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın’ın Spor Kenti Kocaeli vizyonuyla yeni dönemde de 06-14 yaş grubu öğrencinin eğitim aldığı yaklaşık 41 binin üzerinde öğrenci de sporla buluşturacak.

Kocaeli’ni spor kent yapma konusunda iddialı olduklarını, bu kapsamda sağlıklı nesiller yetiştirilmesi adına da sporun çok önemli bir yer olduğuna dikkat çeken Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, bu amacın gerçekleşebilmesi için Kılavuz gençliğe on yıldır devam eden ücretsiz spor okullarını da yeni bir dönemi açtıklarını belirtti. Başkan Büyükakın, “Çocuklarımıza spor yaptırmak için çalışıyoruz. Bu yıl da kılavuz gençlerimize spor faaliyetlerimizden faydalanmak adına güzel bir fırsat sunduk. Sağlıklı bir nesli yetiştirilmesinde Büyükşehir Belediyesi olarak bizim de sorumluluklarımız var. Çocuklarımız sağlıklı bir alışkanlık edinirken bir taraftan da sosyalleşsinler istiyoruz” diye konuştu.