Kocaeli'nde dostluk kazandı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi 17. Geleneksel Birimler Arası Spor Şenliği’nde her yıl olduğu gibi bu yıl da sevgi, kardeşlik, centilmenlik ve rekabet kazandıKOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin daire başkanlıkları ve iştiraklerinde çalışan personeli kaynaştırmak amacıyla organize ettiği 17. Geleneksel Birimler Arası Spor Şenliği sona erdi. Beş branşta ve bu yıl 17.’si düzenlenen organizasyonda futbolda Muhtarlık İşleri, basketbolda Spor Şube, voleybolda Spor Okulları, masa tenisinde Ulaşım Park ve bowlingde ise Gazoz Kapağı takımları mutlu sona ulaştı. Geçtiğimiz ekim ayında başlayan 17. Geleneksel Birimler Arası Spor Şenlikleri’ne Büyükşehir Belediyesi’nin daire başkanlıkları ile bağlı iştiraklerinden 136 takım ve bin 60 çalışanı katıldı.

FUTBOLUN ŞAMPİYONU MUHTARLIK İŞLERİ

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Spor Şube Müdürlüğü tarafında organize edilen ve hiçbir aksaklığın yaşanmadığı, birlik ve beraberliğin gözler önüne serildiği şampiyonanın her branşındaki final mücadeleleri nefesleri kesti. Doğu Kışla Halı Sahası’nda 39 takım ve 468 personelin katıldığı futbol turnuvasında şampiyon Muhtarlık İşleri takımı, ikinci Ulaşımpark takımı olurken, üçüncülüğü de Spor Şube takımı elde etti.

BOWLİNGTE ZAFER GAZOZ KAPAĞI

55 takım 275 personelin stres attığı bowling turnuvasında eğlenceli müsabakalar yaşandı. Turnuva sonunda Gazoz Kapağı şampiyonluğa ulaşırken Kültür takımı ikinci ve Ulaşımpark takımı da üçüncü oldu.

BASKETBOLDA ŞAMPİYON SPOR ŞUBE OLDU

Kartepe İHL ile Vezirçifliği Spor Salonu’nda 13 takım 65 personelin katıldığı ve oldukça çekişmeli müsabakalara sahne olan 3x3 basketbol turnuvasında zafere ulaşan taraf Spor Şube takımı oldu. Turnuvada ikinci İZAYDAŞ olurken üçüncüsü ise Gençlik Hizmetleri takımı oldu.

VOLEYBOLDA SPOR OKULLARI MUTLU

Vezirçiftliği Spor Salonu’nda 17 takım 204 personelin katıldığı voleybol turnuvasında heyecanlı maçlar yaşanırken Spor Okulları ipi göğüsleyen takım oldu. Turnuvada ikinci İSU takımı olurken üçüncüsü ise İtfaiye takımı oldu.

MASA TENİSİNDE ŞAMPİYON ULAŞIMPARK

Kartepe İHL Spor Salonu’nda 12 takım 48 personelin katıldığı masa tenisi turnuvasında soluk soluğa maçlar geçen müsabakalar sonucunda Ulaşımpark takımı mutlu sona ulaştı. Turnuvada ikinci Zabıta takımı olurken üçüncüsü ise İSU Yıldızlar takımı oldu.

MESAİ SAATLERİ DIŞINDA

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi 17. Geleneksel Birimler Arası Spor Şenlikleri çerçevesinde oynanan branş maçları mesai saatleri dışında Büyükşehir Belediyesi’nin spor tesislerinin ev sahipliğinde ve bowling branşının karşılaşmaları ise NCİTY’de bulunan özel tesiste yapıldı.

ÖDÜL TÖRENİ DÜZENLENECEK

Öte yandan 17. Geleneksel Birimler Arası Spor Şenliği’nde Şenliği’nde dereceye giren takımlar için önümüzdeki günlerde ödül töreni düzenlenecek. Törende dereceye giren takımlara kupa, madalya ve ödülleri verilecek.