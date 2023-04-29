Kocaeli Malta Mahallesi’ne futbol sahası

Büyükşehir, gençler için futbol sahası yapımına devam ediyor. Malta Mahallesi gençleri için yapılacak sentetik çim saha ihalesine 2 firma teklif verdi.KOCAELİ (İGFA) - Spor kenti Kocaeli mottosuyla kent genelinde spora ve sporcuya destek veren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, spor tesislerinin yapımına devam ediyor. İzmit Malta Mahallesinde yapılması planlanan 800 m²sentetik çim futbol sahası için ihale düzenledi. Büyükşehir Belediyesi İhale Salonu’nda düzenlenen elektronik ihaleye 2 firma teklif verdi. Verilen teklifler komisyon tarafından incelendikten sonra değerlendirmeye alınacak.

ÇİM SAHA 150 GÜNDE BİTECEK

İzmit Gündoğdu bölgesi Malta Mahallesi ada726 parsel 1’e yapılması planlanan sentetik çim saha için 2 firma teklif verdi. Kazanan yüklenici firma 800 m² alan üzerine 21x36 boyutlarına sahip toplam 756 m² sentetik çim futbol saha yapımı ve sahanın çevre duvarları, direnaj sistemi, alt yapısı ve gece aydınlatma çalışması yapacak. Firma tarafından saha çevresinin 6 metre yüksekliğinde galvaniz dikmeli çit ile çevrilip, saha üzeri 12x12 delikli tampon tavan ağı ile kaplanması planlandı. Çalışmalar yer teslimi sonrası başlayıp 150 günde bitirilecek.

FİRMALARIN TEKLİFLERİ

Ay Taş İmalat 3 milyon 629 bin 456 TL

Beniz Yapı Mühendislik İnşaat 3 milyon 925 bin 25 TL