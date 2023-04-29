Kocaeli Malta Mahallesi’ne futbol sahası
Büyükşehir, gençler için futbol sahası yapımına devam ediyor. Malta Mahallesi gençleri için yapılacak sentetik çim saha ihalesine 2 firma teklif verdi.KOCAELİ (İGFA) - Spor kenti Kocaeli mottosuyla kent genelinde spora ve sporcuya destek veren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, spor tesislerinin yapımına devam ediyor. İzmit Malta Mahallesinde yapılması planlanan 800 m²sentetik çim futbol sahası için ihale düzenledi. Büyükşehir Belediyesi İhale Salonu’nda düzenlenen elektronik ihaleye 2 firma teklif verdi. Verilen teklifler komisyon tarafından incelendikten sonra değerlendirmeye alınacak.
ÇİM SAHA 150 GÜNDE BİTECEK
İzmit Gündoğdu bölgesi Malta Mahallesi ada726 parsel 1’e yapılması planlanan sentetik çim saha için 2 firma teklif verdi. Kazanan yüklenici firma 800 m² alan üzerine 21x36 boyutlarına sahip toplam 756 m² sentetik çim futbol saha yapımı ve sahanın çevre duvarları, direnaj sistemi, alt yapısı ve gece aydınlatma çalışması yapacak. Firma tarafından saha çevresinin 6 metre yüksekliğinde galvaniz dikmeli çit ile çevrilip, saha üzeri 12x12 delikli tampon tavan ağı ile kaplanması planlandı. Çalışmalar yer teslimi sonrası başlayıp 150 günde bitirilecek.
FİRMALARIN TEKLİFLERİ
Ay Taş İmalat 3 milyon 629 bin 456 TL
Beniz Yapı Mühendislik İnşaat 3 milyon 925 bin 25 TL
|Takımlar
|O
|P
|1. Galatasaray
|29
|70
|2. Fenerbahçe
|30
|67
|3. Beşiktaş
|30
|62
|4. A.Demirspor
|30
|57
|5. Başakşehir
|29
|48
|6. Konyaspor
|31
|45
|7. Trabzonspor
|30
|45
|8. Kayserispor
|30
|45
|9. Karagümrük
|30
|41
|10. Alanyaspor
|31
|38
|11. Sivasspor
|31
|37
|12. Antalyaspor
|30
|36
|13. Ankaragücü
|30
|35
|14. Kasımpaşa
|31
|34
|15. İstanbulspor
|29
|29
|16. Giresunspor
|29
|27
|17. Gaziantep FK
|29
|25
|18. Ümraniye
|30
|23
|19. Hatayspor
|29
|23
|Takımlar
|O
|P
|1. Samsunspor
|32
|69
|2. Rizespor
|33
|63
|3. Pendikspor
|33
|61
|4. Eyüpspor
|34
|59
|5. Sakaryaspor
|33
|56
|6. Bodrumspor
|33
|55
|7. Göztepe
|32
|54
|8. Manisa FK
|33
|52
|9. Keçiörengücü
|33
|50
|10. Bandırmaspor
|32
|50
|11. Boluspor
|32
|48
|12. Tuzlaspor
|33
|38
|13. Erzurumspor
|32
|33
|14. Altay
|33
|33
|15. Altınordu
|32
|33
|16. Gençlerbirliği
|33
|31
|17. Adanaspor
|32
|25
|18. Denizlispor
|32
|17
|19. Yeni Malatyaspor
|33
|16
|Takımlar
|O
|P
|1. Arsenal
|33
|75
|2. M.City
|31
|73
|3. Newcastle
|32
|62
|4. M. United
|31
|60
|5. Tottenham
|33
|54
|6. Aston Villa
|33
|54
|7. Liverpool
|32
|53
|8. Brighton
|31
|52
|9. Brentford
|34
|50
|10. Fulham
|32
|45
|11. Crystal Palace
|34
|40
|12. Chelsea
|32
|39
|13. Wolves
|34
|37
|14. Bournemouth
|33
|36
|15. West Ham United
|33
|34
|16. Leeds United
|33
|30
|17. Nottingham Forest
|34
|30
|18. Leicester City
|33
|29
|19. Everton
|33
|28
|20. Southampton
|33
|24
|Takımlar
|O
|P
|1. Barcelona
|32
|79
|2. Real Madrid
|32
|68
|3. Atletico Madrid
|31
|63
|4. Real Sociedad
|32
|58
|5. Villarreal
|31
|50
|6. Real Betis
|32
|49
|7. Athletic Bilbao
|31
|46
|8. Osasuna
|32
|44
|9. Rayo Vallecano
|32
|43
|10. Girona
|31
|41
|11. Sevilla
|31
|41
|12. Mallorca
|31
|40
|13. Celta Vigo
|31
|39
|14. Real Valladolid
|31
|35
|15. Almeria
|32
|33
|16. Valencia
|31
|33
|17. Cadiz
|31
|32
|18. Getafe
|31
|31
|19. Espanyol
|31
|28
|20. Elche
|32
|16