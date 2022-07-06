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Kocaeli Kartepe'de 'Enduro' nefes kesti

SPOR 06.07.2022, 09:48
Kocaeli Kartepe'de 'Enduro' nefes kesti

Türkiye Enduro ve ATV Şampiyonası’nın ikinci ayak yarışları Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde yapıldı.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Kartepe Belediyesi’nin destekleriyle Kartepe Enduro Motosiklet Kulübü Federasyonu tarafından  düzenlenen Türkiye Enduro ve ATV Şampiyonası, 2-3 Temmuz 2022 tarihleri arasında sezonun ikinci mücadelesi şeklinde Kartepe’de yapıldı.

Enduro Şampiyonası 13 ayrı kategoride yaklaşık 100 sporcunun katılımıyla gerçekleşti. Sporcular, 30 km’lik zorlu parkurda en hızlı süreyi yakalamak için yarıştı.

ATV Şampiyonası ise 4 ayrı kategoride yaklaşık 50 sporcunun katılımıyla yapıldı. Burada da sporcular, 30 km’lik parkurda en hızlı süreyi yakalama mücadelesi verdi.

Sporcular, ekstrem test etabında yapay engelleri aşmaya çalışırken, enduro testte ise doğaya karşı mücadele etti. En hızlı sporcuların sıralandığı Enduro GP’de Bayram Uysal (AEMK), ATV GP’de ise İsrafil Akyüz (BAMOS) ilk sırayı elde etti. Dereceye giren sporcular kupalarını Kartepe Belediye Başkan Yardımcısı Orhan Akyüz, Kocaeli Gençlik Spor İl Müdür Yardımcısı Mert Tepe, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gençlik Hizmetleri Müdürü Fatih Dizdar, Kartepe Belediyesi Gençlik ve Spor Müdürü Hacı Ağdaş ve il protokolünden aldı.

KATEGORİLERİNDE ÖDÜL ALAN SPORCULAR

ENDURO GP: 1.Bayram Uysal (AEMK), 2.İzzet Kazdal (ENDIST), 3.Rafet Karakuş (ENDIST)

E1 SINIFI: 1.Deniz Memnun (Sarıyer), 2.İslam Yıldız (STMOK), 3.Süleyman Aydın (ENDIST)

E2 SINIFI: 1.İzzet Kazdal (ENDIST), 2.Nurdoğan Kuzu (Kartepe), 3.Mustafa Akkurt (FOSK)

E3 SINIFI: 1.Bayram Uysal (AEMK), 2.Rafet Karakuş (ENDIST), 3.Anıl Özşeker (Ferdi)

EG SINIFI: 1.Mustafa Resul Kurtuluş (Kartepe), 2.Mehmet Emin Musaoğlu (IZMOK), 3.Emirhan Kurt (IZMOK)

EB SINIFI: 1.Ömer Bulduk (ENDIST), 2.Furkan Asan (Kartepe), 3.Kemal Deveci (AEMK)

EC SINIFI: 1.Aykut Kızıltan (BMK), 2.Emre Esen (FOSK), 3.Doğa Can Kılınç (ENDIST)

EV SINIFI 1.Recep Bahadır Çaktı (Kartepe), 2.Erdem Gülüş (FOSK), 3.Ayhan Aydın (BAMOS)

EK SINIFI: 1.Nazlıcan Aydın (AVMK), 2.İrem Ertüzün (Sarıyer), 3.Sabriye Özer (ENDIST)

 ATV YARIŞLARINDA ÖDÜL ALAN SPORCULAR

ATV GP: 1.İsrafil Akyüz (BAMOS), 2.Haktan Özkul (BAMOS), 3.Emre Can Uzlaş (Ferdi)

S1 SINIFI: 1.Haktan Özkul (BAMOS), 2.Osman Fırat (BAMOS), 3.Hasan Yatgın (ANMOT)

S2 SINIFI: 1.İsrafil Akyüz (BAMOS), 2.Emre Can Uzlaş (Ferdi), 3.Emre Muharrem Sağlam (SMYRNA)

S3 SINIFI: 1.Halil Yatgın (ANMOT), 2.Kasım Yatgın (ANMOT), 3.Murat Yatgın (ANMOT)

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