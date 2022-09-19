Kocaeli Kağıtspor judonun lokomotifi oldu

Judonun zirve kulübü Kağıtspor’un başarılı sporcularından Münir Ertuğ da, Avrupa Şampiyonasından gümüş madalya çıkardı.KOCAELİ (İGFA) - Çek Cumhuriyeti’nin başkenti Prag’da 15-18 Eylül tarihleri arasında düzenlenen Gençler Avrupa Judo Şampiyonasında Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor’un milli sporcuları büyük başarı elde etti.

+100 kiloda Münir Ertuğ’un gümüş madalya almasıyla beraber judonun lokomotif kulüplerinden Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor, Avrupa Şampiyonasını 1 altın, 3 gümüş madalya ile tamamlayarak Judo Milli takımı adına önemli bir başarıya imza attı.

İKİNCİLİK KÜRSÜSÜNE ÇIKTI

Prag’da gerçekleşen Gençler Avrupa Judo Şampiyonası ferdi müsabakaların son gününde erkekler +100 kiloda Büyükşehir Kağıtspor’un başarılı judocusu Münir Ertuğ ilk turu maç yapmadan geçti. 2. maçta Alman Daniel’i altın skorda waza-ari ile yenerek çeyrek finalist oldu. Bu turda Gürcü Ucha Tabatadze’yi yarı finalde ise Moldovalı Alin Bagrin’i ipponla yenen Münir Ertuğ, finalde Gürcü Shalva Gureshidze’ye kaybetti ve gümüş madalyanın sahibi olarak ikincilik kürsüsüne çıktı.

KARMA TAKIM GÜMÜŞ MADALYANIN SAHİBİ

Gençler Avrupa Şampiyonası karma takımlar müsabakasında Muhammed Demirel, Fidan Ögel, Cem Ata Demirtaş, Hilal Öztürk, Münir Ertuğ, İlayda Merve Koçyiğit, Musa Şimşek, İbrahim Demirel’den oluşan millilerimiz ilk turda maç yapmadı. Çeyrek final karşılaşmasında Hollanda’yı 4-1 yenerek yarı finalist oldu. Bu turda Almanya’yı 4-0 yenen Karma Millilerimiz, finalde Fransa ile yaptığı altın madalya mücadelesini 4-0 kaybetti ve Avrupa ikincisi olarak gümüş madalya elde etti.