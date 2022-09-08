Kocaeli Kağıtspor halterde en iyi takımlardan biri

Halterde Türkiye’nin en iyi takımları arasında Kağıtspor varKOCAELİ (İGFA) - Türkiye Halter Federasyonu 2022 yılı faaliyet programında yer alan Naim Süleymanoğlu Büyükler Kulüpler Türkiye Halter Şampiyonası, Karaman Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’nün ev sahipliğinde Merkez Spor Salonu’nda tamamlandı.

35 ilden 277 erkek, 207 kadın olmak üzere toplam 484 sporcunun katılımıyla düzenlenen şampiyonada Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor’un başarılı haltercileri mücadele etti.

Büyükşehir Kağıtspor’un Bayan Halter takımı 33 kulüp arasından 185 puan toplayarak genel klasmanda 4. oldu ve Türkiye’nin en iyi kulüpleri arasında yer aldı.