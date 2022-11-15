Kocaeli İzmit'te 'Yüzme Bilmeyen Kalmasın'da 6 madalya

İzmit Belediyespor Yüzme Takımı, 7-8 yaş Ulusal Gelişim Projesi Atatürk’ü Anma yarışlarında 6 madalya kazandıKOCAELİ (İGFA) - Sporcu dostu İzmit Belediyesi, her spor branşında faaliyet göstermeye devam ediyor. Yüzme Bilmeyen Kalmasın Projesi ile yüzme sporu ile tanışan çocuklar arasından seçilen yetenekli çocuklar İzmit Belediyespor yüzme takımına katılmaya devam ediyor.

Antrenörler Levent Azazi ve Gülşah Köseoğlu tarafından hazırlıklarını tamamlayan genç sporcular, İzmit Belediyespor’u temsilen ilk yarışlarına geçtiğimiz hafta sonu çıktılar. 12-13 Kasım tarihlerinde Karamürsel’de gerçekleşen 7-8 yaş Ulusal Gelişim Projesi Atatürk’ü Anma Yüzme yarışlarında İzmit Belediyesi sporcuları 6 madalya kazandı.

Madalya kazanan sporcular şöyle:

1. Elif Rana Kırsaç, kurbağlama dalında Gümüş Madalya

2. Abdülkadir Koç, sırt yüzme dalında Bronz Madalya

3. Alperen Güney, serbest yüzmede Altın Madalya

4. Emir Beyazit Özer, serbest yüzmede Bronz Madalya

5. Ayşe Melek Vatansever, kurbağlama yüzme dalında Altın Madalya

6. Zeynep Dalkılıç, sırt yüzme dalında Bronz Madalya