Kocaeli İzmit'te okullara spor malzemesi desteği sürüyor

Kocaeli'de İzmit Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğü talepler doğrultusunda okullara spor malzeme desteğini sürdürüyor. Ekipler, Akmeşe İlköğretim Okulu ve Akmeşe Ortaokuluna spor malzemesi desteğinde bulundu.KOCAELİ (İGFA) - İzmit Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğü, İzmit’te faaliyet gösteren okullardan gelen talepler doğrultusunda spor malzemesi desteği vermeye devam ediyor.

Kentte spor geleneği oluşturmak ve sağlıklı nesillerin yetişmesi adına çalışmalarını sürdüren Spor İşleri Müdürlüğü ekipleri son olarak Akmeşe ilköğretim Okulu ve Akmeşe Ortaokuluna spor malzemesi desteğinde bulundu.

Çocukları spora teşvik etmek ve derslerinin daha verimli geçmesini sağlamak amacıyla okullardan gelen talepleri geri çevirmeyen İzmit Belediyesi öğrencilere spor malzemesi teslim etti. İdari kadro ve öğrenciler verilen destekten ötürü duydukları memnuniyeti dile getirerek İzmit Belediyesine teşekkür ettiler.