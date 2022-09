Kocaeli İzmit'te Nihat Gürer Spor Tesisleri açıldı

Kocaeli'nin İzmit Belediyesi, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in ağabeyi, kentin sevilen ismi merhum Nihat Gürer’in adını verdiği spor tesislerini Akşener’in katılımıyla gençlerin ve çocukların hizmetine sunduKOCAELİ (İGFA) - Spor ve sporcu dostu Kocaeli'nin İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet’in öncülüğüyle Yenişehir Mahallesi’ne (Kaymakamlık arkası) çocukların ve gençlerin gönüllerince spor yapabileceği yeni bir spor tesisi kazandırıldı. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in ağabeyi merhum Nihat Gürer’in adının verildiği spor tesisi görkemli bir törenle açıldı.

AKŞENER KURDELEYİ KESTİ

Kocaeli Ticaret Odası eski başkanı ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in ağabeyi merhum Nihat Gürer’in adını yaşatacak olan spor tesisi gençlerin ve çocukların hem spor yapacağı hem de sosyalleşeceği bir alan olacak. Protokol konuşmalarının ardından İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet’in Genel Başkan Akşener’e hediye takdimi oldu. Ardından da protokol üyeleri açılış kurdelesini kesti.

GENİŞ KATILIM

Açılış programına Başkan Hürriyet’in yanı sıra İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İYİ Parti Milletvekili Lütfü Türkkan, İYİ Parti Genel İdare Kurulu Üyesi Cumali Durmuş, İYİ Parti Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır, İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu, CHP İl Başkanı Harun Yıldızlı, İYİ Parti İl Başkanı Şanbaz Yıldız, Saadet Partisi İl Başkanı Zafer Mutlu, Geçmiş Dönem Kocaeli Milletvekillerinden Hikmet Erenkaya, Geçmiş Dönem DYP Kocaeli Milletvekili Halil İbrahim Artvinli, Nihat Gürer’in kızı Doç. Dr. Banu Gürer, Nihat Gürer’in ailesi ve çok sayıda vatandaş katıldı.

“ÇOK KALABALIK BİR AİLEYİZ”

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener programda yaptığı konuşmada, “İzmit’te bir söz vardır; ‘Göynüdüm’ derler. İçim göynüdü. Çünkü burada abimin arkadaşları var. Biz oldukça kalabalık bir aileyiz. Babamın ailesi özellikle oldukça kalabalık bir ailedir. Onlar burada. Kuzenlerim burada, yeğenlerim burada, yengelerim burada ve abimi anıyoruz. Kıymetli abim, çok enteresan bir insandı. Kız-erkek ayırmaz, kızlardan yana tercih kullanırdı. Her kız çocuğunu evladı görürdü. Her genç kızı kız kardeşi görürdü. Her yaşlı kadını halası görürdü. 13 halam var. Zor zamanda birbirinin yanında olan bir aileyizdir.

“ÇOK TEŞEKKÜR EDİYORUM”

Herkese iyilik yapmak için koşan bir ailenin insanıydı abim. Hiç talepsizdi ben ondan feragat etmeyi öğrendim. Biz siyasi bir aileye mensubuz. Benle birlikte 2 İçişleri Bakanı 1 Milli Eğitim Bakanı. 2 Batı Trakya Cumhuriyetinin Kurucusu bir aileyiz. Atatürk’ün amcaları olan bir aileyiz. Kendisini Cumhuriyetin Kurucusu sayan bir aileyiz. Bugün burada abimin isminin verildiği bu tesiste Atatürk’ün resminin ve Türk Bayrağını görmenin bizde neye tekabül ettiğini size anlatamam. Çok teşekkür ediyorum. Abim için mihenk taşı bu ülkenin bütünlüğü, milletin bekası, milletin beraberliğiydi.

“ÇINAR AĞACIYDI”

Ağabeyim hiçbir kişisel talebi olmamış bir duayen politikacıydı. Soran herkese doğrusunu söyler, cebindeki 5 kuruşu yanındakiyle paylaşırdı. Sağcı solcu ayırt etmeden herkesin karşısında durmuş bir insandı. Daha önemlisi benim önüme bir fırsat çıktığında ‘Bu benim hakkım değil, senin hakkındır kardeşim’ demiş, sonuna kadar benim arkamda duran bir çınar ağacıydı. Abim benim için çok kıymetliydi. Çok iyi bir babaydı. Ailesi her şeyin üstündeydi. Çok iyi bir hocaydı ama çok da iyi bir ağabeydi. Çok iyi bir arkadaştı. Benim hayatımda ona benzeyen insanlar var şimdi.

“DOSTLUĞU DA VEFAYI DA UNUTMAYIZ”

Adam satmayan, adam tuzaklamayan cesur bir adamdı. Bende onun için çok cesur oldum. İnanmış, samimi bir Müslümandı. Atatürk’ü çok seven bir ailenin evladıydı. Bu tesis umarım çocuklarımız için hayırlara vesile olur. Biz vefalı bir aileyiz. Biz hiç unutmayız. Dostluğu da vefayı da unutmayız. İlginç bir şekilde düşmanlığı da unutmayız. Çok teşekkür ediyorum gerçekten. Allah razı olsun. Ben İstanbullara gittikten sonra sayın başkanın burada ufak bir abi – kardeş durumu olmuştu abimle onu da biliyorum.” dedi.

“NİHAT ABİMİZİN ADINI YAŞATALIM DEDİK”

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet açılış programındaki konuşmasında şu ifadeleri kullandı; “Biz bugün mutlulukla birlikte tabii ki buruğuz. Rahmetli Nihat abimizin bu kentte bıraktığı izi yaşatmak ve unutturmamak için bugün bir aradayız. Bizim için kıymetli bir gün. Göreve geldiğimizden bu yana bu kente eli değmiş insanlar unutulmasın istiyoruz. İzmit vefalıdır, İzmit Unutmaz dedik. İzmit kendisine değer katan büyükleri unutmamalı. Bizde Nihat abimizin adını yaşatmalıyız dedik. İlk olarak burayı tasarladık.

“ÇOCUKLAR VEFAYI BİLEREK BÜYÜSÜN”

Burada spor tesisi ihtiyacı vardı. Minik yavrularımız ne zamandır Fatma Abla bize tesis yap dedi. Bizde onları kırmadık. Rahmetlinin adını ancak çocuklar yaşatabilir dedik. Abimizin insanların gönüllerine nasıl taht kurduğunu biliyoruz. Nihat abimizin vefası yaşasın. Burada yetişecek çocuklar ileride sporcu olduğunda ‘Ben İzmit’te Nihat Gürer Spor Tesisinde ilk antrenmanımı yapmıştım’ demelerini çok istiyoruz. Çocuklarımız vefayı bilerek büyüsün dedik.

“BİZ ÇOCUKLARIN BELEDİYESİYİZ”

Tesisimiz şimdiden hayırlı uğurlu olsun. Çocuklarımıza, sporcularımıza, spora hayırlı olsun. İnşallah yaptığımız her hizmet iyilikler getirsin. Bizler milletin koltuğunda oturuyoruz. Milletin parasını kullanıyoruz. Amacımız millete hizmet etmek. Biz çocukların belediyesiyiz. Bende bir anne olarak çocuklara yapılan yatırımı çok önemsiyorum. Sayın Genel Başkanımıza bizlere zaman ayırdığı için sonsuz şükranlarımızı sunuyorum. Hakkınızı helal edin. Rabbim gani gani rahmet eylesin Nihat Ağabeyimize. Adı uzun süreler yaşasın.”

İZMİT BİZE SEVGİ VE VEFAYI İADE EDİYOR

Nihat Gürer’in kızı Doç. Dr. Banu Gürer ise, “İnsanoğlu’nun en temel arayışlarından bir tanesi ölümsüzlüktür. Ölümsüzlük işte bu tablodur. Ölümsüzlüğün sırrı sevgi ve vefadır. Babam sağlığında bu temel çerçevede hareket etmiştir. İzmit bize bu sevgi ve vefayı iade ediyor. Bu değerleri bugünlerde kaybediyoruz. Bu değerleri bize tekrar hatırlattığınız için Gürer ailesi olarak teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

MUHTAR TEŞEKKÜR ETTİ

Yenişehir Mahalle Muhtarı Salih Çuman programda yaptığı konuşmada, “Nihat Gürer Spor Tesisimizi mahallemize kazandıran İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet’e, Fen İşleri Müdürlüğüne, Spor İşleri Müdürlüğüne ve emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum” dedi.