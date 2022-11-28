Kocaeli İzmit'te minik yüzücüler 24 Kasım'a kulaç attı

İzmit Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğü’nün organize ettiği Başöğretmen Yüzme Yarışları tamamlanırken 150 minik sporcu, madalyalarını İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet’in elinden aldıKOCAELİ (İGFA) - İzmit Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğü, 24 Kasım Öğretmenler Günü vesilesiyle hafta sonu Başöğretmen Yüzme Yarışları düzenledi.

İzmit Belediyesinin Kapalı Yüzme Havuzunda gerçekleştirilen yarışlarda İzmit Belediyespor Kulübü, Yıldızlar Yüzme Kulübü, Kocaeli Spor Yüzme Kulübü, Mercan Yüzme Kulübü ve Marmara Dinamik Yüzme Kulübü’nden 150 sporcu mücadele etti. Velilerin de heyecanla takip ettiği 4 farklı kategoride gerçekleştirilen yarışların sonunda tüm katılımcılara günün anısına madalya ve hediyeler takdim edildi.

Müsabakaları yakından takip eden ve günün sonunda tüm sporculara madalyalarını tek tek takdim eden İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, minik sporculara sporun her alanında başarılar diledi. "Hepiniz birer şampiyonsunuz, hepinizin yolu açık olsun" diyen Başkan Kaplan Hürriyet, "Öğretmenlerimizin öğretmenler günü kutlu olsun, başta Başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm öğretmenlerimizin önünde saygı ile eğiliyorum" dedi.