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Kocaeli İzmit'te 'Kurtuluş'a pedal
SPOR 26.06.2022, 16:50
Kocaeli'de bisiklet tutkunları pedalları İzmit’in kurtuluşu için çevirdi.KOCAELİ (İGFA) - İzmit Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğü bünyesinde her Pazar günü gerçekleştirilen bisiklet turunda bu hafta İzmit’in kurtuluşu için pedal çevrildi
Her Pazar günü gerçekleştirilen bisiklet turunda bu hafta İzmit’in kurtuluşu için pedal çevrildi. Yahya Kaptan Mahallesi’nden hareket eden sporcular Köseköy rotasına pedal çevirdi.
Bisiklet tutkunları Pazar gününe çok daha enerjik ve keyifli başlarken İzmit’in düşman işgalinden kurtuluşunun 101’inci yılını kutladı.
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