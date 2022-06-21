Kocaeli İzmit'te Kamuran Akşar Futbol Turnuvası başladı

İzmit Belediyesi, Kocaelispor’un efsane isimlerinden Kamuran Akşar anısına düzenlediği futbol turnuvasının açılış programı İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet’in katılımıyla gerçekleştirildiKOCAELİ (İGFA) - Kentin en önemli markası Kocaelispor’un değerlerine ve efsanelerine sahip çıkarak yeşil-siyah renklere olan sevginin gelecek nesillere aktarılması adına çalışmalarını sürdüren İzmit Belediyesi, kulübün efsane isimlerinden Kamuran Akşar adına futbol turnuvası düzenliyor. U11 kategorisinde düzenlenen futbol turnuvasının açılışı Cephanelik Spor Tesisleri’nde gerçekleştirildi.

Turnuvanın açılış programına İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet’in yanı sıra merhum Kamuran Aşkar’ın eşi Nesrin Akşar, oğlu Gökhan Akşar, Kamuran Akşar’ın Kocaelispor’dan takım arkadaşları Zeki Kaya ve Ramiz Soydaş, kulüp başkanları, teknik direktörler, çok sayıda spor insanı ve futbolcu katıldı.

Turnuvanın açılışında konuşan İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet, “Bu kentte öyle isimler var ki unutmamalı, unutturulmamalı. İsimleri ve yaptıkları geleceğe kadar uzanmalı. Uzansın ki gelecek nesillere örnek olsun. İnsanlar kente değer katan şahsiyetlerden ilham alsın. Bizler bu İzmit’e değer katan isimleri gerçekten önemsiyoruz. Leyla Atakan, Olcay Ilıcalı, Ruşen Hakkı Naci Girginsoy ve nice isimler hepsi bizim için çok değerli. Bu isimler unutulmasın diye uğraşıyoruz. Göreve geldiğimizde ‘İzmit Unutmaz’ demiştik. İzmit unutmamalı, unutturmamalı" diye konuştu.

FİNAL 28 HAZİRAN’DA

İzmit Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğü’nün organize ettiği Kamuran Akşar Turnuvası’nda 32 takım mücadele edecek. Mücadeleler 1 hafta sürecek ve 32 takımlı turnuvanın finali 28 Haziran’da Cephanelik Stadı’nda gerçekleşecek. Futbol şöleninde ilk 3 gün 16’şar maç oynanacak. Perşembe günü ise elemelere geçilecek.