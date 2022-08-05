Kocaeli İzmit'te geleceğin yüzücüleri 'Fatma Abla'larından sertifikalandı

Kocaeli'de İzmit Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğü’nün Yüzme Bilmeyen Kalmasın projesi kapsamında eğitime katılan çocuklara sertifikalarını takdim eden İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet, “Evlatlarımızın alacağı başarılarla İzmit Belediyesi olarak en çok biz gurur duyacağız” dedi.KOCAELİ (İGFA) - İzmit Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğü tarafından düzenlenen Yüzme Bilmeyen Kalmasın projesinin sertifika töreni İzmit Belediyesi Kapalı Yüzme Havuzunda gerçekleşti.

7-14 yaş arasındaki çocuklar uzman antrenörler eşliğinde aldıkları eğitimleri gösteri yarışı ile taçlandırdılar. İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet, çocuklara sertifikalarını teslim ederek törenin ardından gün boyunca aquparkta gönüllerince eğlenebileceklerini ifade etti.

Sertifika töreni öncesi konuşan Başkan Hürriyet, çocukların sporda daha aktif olması, kötü alışkanlıklardan uzak durması, daha fazla sporcu yetiştirilmesinin kendileri için çok önemli olduğunu belirterek, "Bugün burada; İzmit Belediyesi olarak Yüzme Bilmeyen Kalmasın projemiz kapsamında yüzme öğrenen çocuklarımıza sertifikalarını vereceğiz. Ve bu sertifika vereceğimiz çocuklarımız belki de yüzme takımlarına katılacak, belki İzmit Belediyespor’umuzun lisanslı sporcuları olacak. Yüzme yarışlarında ciddi başarılara imza atacak. Bu olduğunda da, emin olun ailelerden sonra en çok biz gurur duyacağız" dedi.

Başkan Hürriyet, İzmit Belediyesi olarak; yüzme havuzumuzda Temmuz ayında 500 evladımıza yüzme eğitimi verdik ve Ağustos aylında da yine 550 evladımıza yüzme eğitimi vermeye devam edeceklerini kaydetti.

Öte yandan eğitimler, 10 antrenör ve 1 cankurtaran nezaretinde uzman arkadaşlarımız tarafından veriliyor. 12 ay boyunca yürütülen Engelsiz Kulaçlar projemizde de 308 özel gereksinimli evlada ise Sporda Engel Yok diyerek yüzme eğitimleri vermeye devam edilirken, eğitime katılan tüm çocuklar aldıkları temel yüzme eğitimi ardından İzmit Belediyespor Yüzme Takımı'na seçiliyor.