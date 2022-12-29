Kocaeli Gölcük'te yetenekler şah, engeller mat!

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde yerel belediyenin ev sahipliğinde görme engelli bireyler için düzenlenen Görme Engelliler Satranç Turnuvası, heyecanlı müsabakalara sahne oldu.KOCAELİ (İGFA) - Gölcük, engelleri aşan bir etkinliğe daha ev sahipliği yaptı. Gölcük Belediyesi Engelsiz Yaşam Merkezi ve Gölcük Görme Engeliler Spor Kulübü (GÖLGEM), Türkiye Satranç Federasyonu iş birliğiyle; Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Şube Müdürlüğü ve Gölcük Belediyesi desteğiyle, Görme Engelliler Satranç Turnuvası düzenlendi.

Gölcük Belediyesi Sanat Galerisi’nde düzenlenen turnuvaya Kocaeli genelinden 30 görme engelli sporcu katıldı. 3 ay boyunca satranç eğitimi alan görme engellilerin yarıştığı turnuvada müsabakalar, görme engellilere özgü satranç takımları ile oynandı.

DERECEYE GİREN SPORCULAR ÖDÜLLENDİRİLDİ

Çekişmeli geçen müsabakaların ardından turnuvada dereceye giren sporculara ödüllerini; Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, AK Parti İlçe Başkanı Çetin Seymen, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Şube Müdürü Sezer Ceyhan, Gölcük Engelliler Derneği Başkanı Hasan Bat takdim etti.

Ödül töreninde konuşan Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, “Dereceye girenler başta olmak üzere turnuvaya katılan sporcuları tebrik ediyor, Dernek Başkanlarımız Sayın Mevlüt Önerbay ve Hasan Bat'a, kıymetli satranç hakemlerine ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.