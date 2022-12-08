Kocaeli Gölcük gençleri POMEM'e ücretsiz hazırlıyor

Kocaeli Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, belediye bünyesinde ücretsiz hizmet veren POMEM sınavına hazırlık kursunu ziyaret ederek kursiyer gençlere başarılar diledi.KOCAELİ (İGFA) - Gölcük Belediyesi, ilçede yaşayan ve polis olma hayali kuran gençlerin hedeflerine ulaşmasına yardımcı olmak için açtığı ücretsiz POMEM sınavı hazırlık kursunda yeni dönem eğitimleri devam ediyor.

Gölcük Belediyesi Spor Birimi eğitmenleri tarafından eğitimlerin verildiği kursta bugüne kadar çok sayıda genç, sınavı kazanarak polis olmaya hak kazandı. Değirmendere Spor Salonunda devam kursu ziyaret eden Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, gençlerle bir araya geldi.

Ücretsiz olan kurs ile gençlere hizmet etmeye devam ettiklerini söyleyen Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, “Gençlerimiz burada POMEM sınavlarına hazırlanıyor. Şu ana kadar çok sayıda gencimiz bu sınavları kazanarak polislik mesleğine başladılar. Yine 4 astsubay, 1 de subaylık sınavını kazanan gencimiz oldu. Gençlerimiz, usta eğitmenlerimiz tarafından sınavlara hazırlanıyor. Gençlerimize, girecekleri sınavda üstün başarılar diliyorum” dedi.

GENÇLERDEN BAŞKAN SEZER’E TEŞEKKÜR

Sınava hazırlanmak için il dışından Gölcük’e gelenlerin de içinde olduğu kursiyerler, ücretsiz kurslardan memnun olduklarını dile getirdiler. Kursta eğitimlerine devam eden gençler, kendilerine sağladıkları ücretsiz kurs imkanı için Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer’e teşekkür ettiler.