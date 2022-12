Kocaeli 'Futsal Dünya Kupası'na talip

Down Sendromlular Futsal’da kupanın sahibi belli oldu. Spor Kenti Kocaeli'de oynanan Down Sendromlular Futsal Türkiye Kupası’nda mutlu sona İstanbul temsilcisi Bağcılar ulaştı.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Down Sendromlular Futsal Türkiye Kupası’na ev sahipliği yaparak, özel sporcuların unutamayacakları bir organizasyona imza attı.

Büyükşehir’in ev sahipliğinde Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü iş birliğinde düzenlenen Down Sendromlular Futsal Türkiye Kupası yapılan final maçı ile sona erdi.

Final maçını izleyen Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, özel sporcuların final coşkusuna ortak oldu. Başkan Büyükakın yaptığı açıklamada, Down Sendromlular Futsal Dünya Kupası’na talip olduklarını söyledi.

6 TAKIM MÜCADELE ETTİ

6 ilden yaklaşık 72 özel sporcunun katıldığı Down Sendromlular Futsal Türkiye Kupası’nda Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor, Bursa Hacı Mehmet Zorlu, Ankara Amatör Sporcular ve Spor Adamları Spor Kulübü, İstanbul Bağcılar Belediyesi, Kayseri Kocasinan Belediyesi ve Malatya Turgut Özal Özel Sporcular Kulübü mücadele etti.

29 Kasım’da Şehit Polis Recep Topaloğlu Spor Salonu’nda oynanan maçlar ile start alan Down Sendromlular Futsal Türkiye Kupası’nda Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor ve İstanbul Bağcılar Belediyesi, grup müsabakalarını ilk sırada tamamlayarak adlarını finale yazdırdı.