Kocaeli Derince’ye Sporcu Mükemmeliyet Merkezi

Kocaeli Büyükşehir’in düzenlediği Derince’deki Gençlik ve Sporcu Eğitim Merkezinin yapım ihalesine 4 firma teklif verdiKOCAELİ (İGFA) - Kocaeli, son yıllarda özellikle spor alanındaki tesisleşmeyle Türkiye’de parmakla gösteriliyor. Yeni spor tesisleri, Kocaeli’den yeni şampiyonların yetişmesine de öncülük ediyor. SEKASEM ve GEBZESEM ile şampiyonlara yakışır tesisleri Kocaeli’ye kazandıran Büyükşehir, şimdi de Derince’de Gençlik ve Sporcu Eğitim Merkezi’ni inşa etmek için harekete geçti. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın’ın Derince Sporcu Mükemmeliyet Merkezi olarak müjdelediği tesisin yapımı için ihale düzenlendi. İhaleye katılan 4 firma teklif verdi. Bir firmanın ise teminat yatırmadığı için teklifi geçersiz sayıldı. Verilen teklifler ihale komisyonu tarafından incelendikten sonra kazanan firma belli olacak. İhaleyi kazanan firmaya sözleşmeden sonra yer teslimi yapılarak çalışmalar başlayacak. Çalışmaların 900 takvim gününde bitirilmesi planlanıyor.

Sporun destekçisi ve sporcunun dostu olan Büyükşehir’in Derince’de hayata geçireceği merkezin projesi 49 bin 300 metrekare alanda planlandı. Gençlerin yeni gözdesi olma özelliği içeren yapı 8 bloktan oluşacak. A blok idari bina bin 200 m2, B blok eğitim ve SPORTAM 2 bin 100 m2’den oluşuyor. C blok basketbol spor salonu bin 260 m2, D blok fitness salonları 790 m2, E blok cimnastik salonları bin 400 m2, F blok masa tenisi, eskrim, judo, tekvando, karate ve boks spor salonları 885 m2 alanda gençlere hizmet verecek.

Sportif alandaki önemli yatırımlarından biri olan G blokta ise yüzme havuzu bin 560 m2, H blok ise açık alan spor tesislerin soyunma ve antrenör odaları ile engelli soyunma odaları bulunacağı 2 bin 350 m2’lik alana sahip. Gençlik ve Sporcu Eğitim Merkezi’nde ayrıca 8 açık tenis kortu, 2 futbol antrenman sahası, 6 açık basketbol ile voleybol sahası, 100 açık ve 80 kapalı otopark, 4 bin 380 metrekare alanda toplam 5 bin metrekare konaklama tesisi ve 4 bin 240 metrekare alanda toplam 2 bin 550 metrekare millet kıraathanesi bulunacak. Yağmur suyunun toplandığı depo 125 metrekare ve nizamiye binası 9 metrekare ile birlikte toplam 26 bin 400 m2’lik inşaat alanıyla bölgedeki önemli bir eksikliği giderecek.