Kocaeli'den hemşehrileri buluşturan turnuva

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından organize edilen ve 23 ilin derneklerinin katıldığı Hemşehri Dernekleri Arası Futbol Turnuvası Doğu Kışla Tesisleri’nde başladıKOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, il genelindeki hemşehri derneklerinin tanışıp kaynaşması amacıyla futbol turnuvası düzenledi. Türkiye’nin mozaiği olan ve Kocaeli’de yaşayan farklı illerin vatandaşları yeşil sahada buluştu. Sivil Toplum Kuruluşları İle İlişkiler Dairesi Başkanlığı’nın organize ettiği turnuvaya 23 hemşehri derneği takım çıkardı. Buna göre Doğu Kışla Tesisleri’nde başlayan turnuvada maçlar 6 ayrı grupta oynanıyor. 4 takımın 5 ayrı grupta, 3 takımın da tek grupta mücadele verdiği turnuva renkli görüntülerle başladı.

DOSTLUK VE CENTİLMENLİK

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Bando Takımı, turnuvanın açılış maçı öncesinde mini bir konser verdi. Turnuvanın başlama vuruşunu yapan Sivil Toplum Kuruluşları İle İlişkiler Dairesi Başkanı Sabahattin Yamak, “Turnuvanın amacı birlikteliği ve kaynaşmayı sağlamaktır. Bu tür etkinliklerle hemşehri derneklerimizi spora özendirmek istiyoruz. Müsabakaların dostluk ve centilmenlik içinde geçmesini temenni eder, katılan tüm takımlara başarılar dilerim” diye konuştu.

49 MAÇ OYNANACAK

Hemşehri Dernekleri Arası Futbol Turnuvası’nda toplam 49 maç oynanacak. Gruplarında ilk iki sıraya alan 12 takım ile gruplarında en iyi üçüncü olan 4 takım son 16 turuna kalacak. 01 Kasım tarihinde son 16 tur maçlarının oynanacağı turnuvada 13-15 Kasım tarihlerinde yarı final, 18 Kasım tarihinde ise final ve üçüncülük maçı yapılacak. İlk 3’e giren takımların yanı sıra en centilmen takım ile gol kralına ödüller verilecek.