Kocaeli'de ücretsiz spor okullarında yeni dönem

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin sağlıklı ve sporcu nesiller yetiştirmeyi hedefleyen Ücretsiz Spor Okulları yeni döneme hazır...KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli’de yeni neslin boş zamanlarını sporla iç içe geçirmesi amacıyla yeni projeleri hayata geçiren Büyükşehir Belediyesi, yaz döneminde olduğu gibi kış döneminde de çocuklara sporla dolu imkân sunuyor.

Bu bağlamda Büyükşehir’in Ücretsiz Spor Okulları’nda yeni dönem 12 ilçede 8 Eylül Cuma günü (yarın) başlayacak. 06-14 yaş aralığındaki öğrenciler haftada 2 gün birer saat alanında uzman antrenörlerden eğitim alacak. Öğrenciler atletizm, badminton, basketbol, cimnastik, güreş, masa tenisi, satranç, voleybol ve yüzme branşlarında eğitim alabilecek. Kış dönemi spor eğitimleri 14 Haziran 2024 tarihinde son bulacak.

Büyükşehir Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’na bağlı Spor Şube Müdürlüğü tarafından organize edilen Ücretsiz Yaz Spor Okulları’na 06-14 yaş aralığındaki öğrencilerin katılabilecek.

Başvurular, https://kilavuzgenclik.kocaeli.bel.tr adresinden ‘SPOR OKULLARI’ bölümünden online olarak yapılacak.

Spor okulları ile ilgili detaylı bilgi Büyükşehir’in 153 numaralı telefonundan alınabilir.