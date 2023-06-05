Kocaeli'de su jeti ve Flyboard Şampiyonası nefes kesti

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde, Türkiye Motosiklet Federasyonu iş birliğinde Kocaeli'de ilk defa düzenlenen Türkiye Su Jeti ve Flyboard Şampiyonası nefesleri kestiKOCAELİ (İGFA) -Türkiye Su Jeti ve Flyboard Şampiyonası’nın 1. ayak yarışları Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde; Türkiye Motosiklet Federasyonu iş birliğinde Kocaeli’de ilk defa organize edilen yarışları çok sayıda vatandaş ilgiyle izledi.

Özellikle flyboard mücadelesi renkli görüntülere sahne oldu. Bu sınıfta 3 dakika içerisinde yeteneklerini sergileyen sporcular, bu sürenin bitiminin ardından izleyenler için ayrıca 2 dakikalık gösteri yaptı. Su jetinde olduğu gibi flyboard mücadelesinde de sporcular bol bol alkış aldı.

Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Spor Şube Müdürlüğü tarafından organize edilen Türkiye Su Jeti ve Flyboard Şampiyonasında özellikle sporcuların aksiyon dolu mücadeleleri vatandaşlar tarafından alkışlarla takip edildi. Yarışlar; open, pro1 stock (0-179 beygir), pro2 stock (180 beygir ve üstü), kadınlar kupası, gençler, flyboaard ve drag sınıflarında gerçekleştirildi. 44 sporcunun 7 kategoride mücadele ettiği şampiyonanın 1. ayak yarışları nefes kesen Flyboard ve jet ski gösterileri, Kocaelililerin büyük beğenisini kazandı.

DERECEYE GİREN SPORCULAR

Şampiyonada Stock Pro1 kategorisinde Serdar Ata birinci, Furkan Yılmaz ikinci, Enes Doğukan Akgün üçüncü oldu.

Stock Pro2 kategorisinde ise Derin Sağun birinci, Tayfun Borazan ikinci, İlyas Şahin üçüncülüğü elde etti.

Open kategorisinde Uğur Piro birinci, Kahraman Aktaş ikinci, Kaan Şanver oldu.

Drag kategorisinde de Hakan Akgün birinci, Kaan Şanver ikinci, Nihat Baldemir üçüncülüğe ulaştı.

Flyboard da ise Kahraman Aktaş birinci, Doğukan Çelik ikinci, Uğur Piro üçüncü oldu.

Kadınlar kategorisinde de Mine Demirbaşa, birinci, Ekatarina Borazan ikinci, Selçin Ata üçüncü oldu.

Gençler sınıfında da birinci Demir Ata, ikinci de Mert Bozdağ sıralaması oluştu.

Şampiyonada dereceye giren sporculara ödülleri ve kupaları düzenlenen törenle verildi.