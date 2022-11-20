Son Dakika

Kocaeli'de sportif öğrencilere 'yetenek' testi

SPOR 20.11.2022, 09:08
Kocaeli'de sportif öğrencilere 'yetenek' testi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Sporcu Sağlığı Performans Test ve Analiz Merkezi’nde (SPORTAM) çocuklar ve gençlerin yetenekleri tespit ediliyor.KOCAELİ (İGFA)  - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ücretsiz spor okulu, öğrencilerin fiziksel performans özelliklerinin belirlenmesi amacıyla 2022-2023 öğretim yılı ara tatili fırsatından yararlanılarak Eurofit yetenek ve beceri testleri yapıldı.

Spor Kenti Kocaeli’nde Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın’ın vizyonuyla ve sporun gelişimine verdiği büyük destekle, genç yetenekler Türk sporunun gelişmesi için uluslararası standartlara uygun şekilde üst düzey sporcu olarak yetiştirilmeleri sağlanacak.

SPORTAM’da gelişmiş spor ülkelerinde kullanılan sporcu performans yönetimi ilke ve uygulamalarıyla genç yeteneklerin Türk sporuna kazandırılması için çalışmalar sürüyor. Eğitim takvimi dönemi süresince sistematik olarak yapılan Eurofit yetenek ve beceri testleri daha önceki testlerle karşılaştırılarak güncelleniyor ve böylece öğrencilerin gelişim takibi sağlanıyor.

YETENEKLİ ÇOCUKLARI TESPİT EDECEK

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi sporcu sağlığını ve performansını takip amacıyla hayata geçirilen ücretsiz Spor Okulları Yetenekli Sporcularına Yönelik Sportif Yetenek Taraması ve Spora Yönlendirme Projesi hayata geçirdi. Bu kapsamda 06-14 yaş grubu 621 öğrencinin katıldığı fiziksel performans testleri 15-16 Kasım tarihleri arasında GEBZESEM ve 15-18 Kasım tarihleri arasında da Başiskele Vezirçiftliği Spor Salonu’nda gerçekleştirildi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ücretsiz Spor Okulları’nda alanında uzman antrenörler tarafından gözlem yoluyla 32 bine yakın sporcu arasından Başiskele’den 65, Çayırova’dan 44, Darıca’dan 82, Derince’den 70, Dilovası’dan 76, Gebze’den 21, Gölcük’ten 28, İzmit’ten 93, Kandıra’dan 42, Karamürsel’den 19 Kartepe’den 39 ve Körfez’den 42 olmak üzere toplam 621 öğrenciye uygulandı.

Yorumlar (0)
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Fenerbahçe 13 29
2. Galatasaray 13 27
3. Adana Demirspor 13 24
4. Konyaspor 14 24
5. Başakşehir 13 24
6. Kayserispor 14 23
7. Trabzonspor 13 23
8. Beşiktaş 13 22
9. Alanyaspor 14 17
10. Gaziantep FK 13 16
11. Antalyaspor 12 16
12. Giresunspor 13 15
13. Kasımpaşa 13 15
14. Hatayspor 13 14
15. Karagümrük 13 13
16. Ankaragücü 13 13
17. Sivasspor 14 11
18. İstanbulspor 13 8
19. Ümraniye 13 7
Takımlar O P
1. Eyüpspor 13 30
2. Pendikspor 13 24
3. Keçiörengücü 13 24
4. Samsunspor 13 23
5. Boluspor 12 22
6. Bodrumspor 12 21
7. Manisa FK 13 20
8. Rizespor 12 19
9. Bandırmaspor 12 18
10. Göztepe 12 17
11. Adanaspor 14 17
12. Sakaryaspor 13 16
13. Altay 13 15
14. Erzurumspor 13 14
15. Tuzlaspor 12 12
16. Altınordu 13 12
17. Ö.K Yeni Malatya 14 10
18. Gençlerbirliği 12 7
19. Denizlispor 13 5
Takımlar O P
1. Arsenal 14 37
2. M.City 14 32
3. Newcastle 15 30
4. Tottenham 15 29
5. M. United 14 26
6. Liverpool 14 22
7. Brighton 14 21
8. Chelsea 14 21
9. Fulham 15 19
10. Brentford 15 19
11. Crystal Palace 14 19
12. Aston Villa 15 18
13. Leicester City 15 17
14. Bournemouth 15 16
15. Leeds United 14 15
16. West Ham United 15 14
17. Everton 15 14
18. Nottingham Forest 15 13
19. Southampton 15 12
20. Wolves 15 10
Takımlar O P
1. Barcelona 14 37
2. Real Madrid 14 35
3. Real Sociedad 14 26
4. Athletic Bilbao 14 24
5. Atletico Madrid 14 24
6. Real Betis 14 24
7. Osasuna 14 23
8. Rayo Vallecano 14 22
9. Villarreal 14 21
10. Valencia 14 19
11. Mallorca 14 19
12. Real Valladolid 14 17
13. Girona 14 16
14. Almeria 14 16
15. Getafe 14 14
16. Espanyol 14 12
17. Celta Vigo 14 12
18. Sevilla 14 11
19. Cadiz 14 11
20. Elche 14 4