Kocaeli'de Sincap Koşuları Ormanya’da yapıldı

‘Sincap Koşuları Doğa Şenliği’nde etkinliği için Ormanya’da buluşan kent sakinleri güneşli havanın tadını doyasıya çıkardıKOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin her yaştan kent sakini için düzenlediği etkinliklerden bir diğeri Ormanya’da gerçekleşti. Mutlu Şehir Kocaeli mottosu ile gerçekleştirilen ‘Sincap Koşuları Doğa Şenliği’ne çok sayıda vatandaş katıldı. Kasım ayında yüzünü gösteren güneş altında aileleriyle birlikte Ormanya’ya akın eden Kocaelililer hoşça vakit geçirmenin tadını çıkardılar.

Yeşil ve sarının tüm tonlarını içinde barındıran Ormanya’da düzenlenen etkinlik renkli görüntülere sahne oldu. Yarışların startını Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Yaşar Çakmak’ın verdiği yarışmada günün anısına kategorilerinde başarılı olanlara madalya ve hediyeler takdim edildi. Atölyelerde öğretici etkinliklere katılan çocuklar, doğa ve iklim temalı etkinlilerde hoşça vakit geçirdi.

4 FARKLI PARKUR HAZIRLANDI

Büyükşehir, Ormanya'nın macera dolu parkurlarında 5 farklı kategoride, her yaştan doğa ve sporseverin katılabileceği parkurlar hazırladı. Bu bağlamda koşucular, meşe parkuru (10 km), gürgen parkuru (1,5 km), kayın parkuru (600 metre), ıhlamur parkurunda (350 metre) doyasıya koşmanın tadını yaşadı.

Arazi Sanatı, Deri Kolye yapımı, Sincap Yuvası Yapımı, Parakord Bileklik Yapımı, Meşe Palamudu Ekimi, Atıksız Piknik, Doğanın Şefleri gibi atölyelerinin yanı sıra Kuş Gözlemi, Böcek Gözlemi, Flora Gözlemi, Fotoğraf Çekim Alanları ve Sahne Gösterileri de Sincap Koşuları Doğa Şenliği’nde yer aldı.