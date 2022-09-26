Kocaeli'de şampiyonlar madalyalarını aldı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde düzenlenen Uluslararası Karate 1 Seri A Şampiyonası sona erdiKOCAELİ (İGFA) - Spor Kenti Kocaeli’nde birçok spor dalında ulusal ve uluslararası düzeyde organizasyona ev sahipliği yapan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, bu kez Uluslararası Karate 1 Seri A Şampiyonası’nı düzenledi.

Kocaelililere sporu sevdirmenin yanı sıra Türkiye şampiyonaları, dünya ve uluslararası spor organizasyonları denildiğinde akla gelen Büyükşehir, gençlik ve sportif etkinlikleriyle büyük bir çalışma performansı sergileyerek faaliyetlerine tüm hızıyla devam ediyor.

İzmit Yahya Kaptan Şehit Polis Recep Topaloğlu Spor Salonu’nda düzenlenen Uluslararası Karate 1 Seri A Şampiyonası’nda madalyalar sahiplerini buldu.

ŞAMPİYONAYA YOĞUN KATILIM

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin bu yıl 100’ün üzerinde düzenlediği ulusal ve uluslararası spor organizasyonlardan bir yenisi olan Uluslararası Karate 1 Seri A Şampiyonası’na dünyanın birçok yerinden sporcu katıldı. İzmit Yahya Kaptan Şehit Polis Recep Topaloğlu Spor Salonu’nda düzenlenen şampiyonada 70 ülkeden 952 sporcu hazır bulundu. Ülkemizden ise 53’ü milli olmak üzere 136 sporcu müsabakaya çıktı.

DERECEYE GİRENLER

Şampiyonada dereceye giren sporcular şu şekilde:

KADINLAR FERDİ KATA

1-Lo Sum Man (Çin)

2- Georgia Archontia Xenou (Yunanistan)

3-Mahsa Afsaneh (İran)

3-Kurumi Kato (Japonya)

ERKEK FERDİ KATA

1-Karım Ghaly (Mısır)

2-Mohamed Zeyad Mohamed (Mısır)

3-Hung Ho Wai Howard (Çin)

3-Mostafa Elghobashy (Mısır)

KADIN KUMİTE -50 KİLO

1-FidanTeymurova (Azerbaycan)

2-Ema Sgardelli (Hırvatistan)

3-Selva Nur Akkurt (Türkiye)

3-Sevil Bas (Türkiye)

ERKEKLER KUMİTE -60 KİLO

1-Burak Özdemir (Türkiye)

2-Ali Meskini (İran)

3-Rayan Meziane (Fransa)

3-Zyad Aly (Mısır)

KADIN KUMİTE -55 KİLO

1-Louiza Abouriche (Cezayir)

2-Gizem Bugur (Almanya)

3-Damla Ocak (Türkiye)

3-Madina Sadogova (Azerbaycan)

ERKEK KUMİTE -67 KİLO

1-Moamen Mohamed (Mısır)

2-Damir Kamal (Kazkistan)

3-Morteza Nemati (İran)

3-Nuran Rzazade (Azerbaycan)

KADIN KUMİTE -61 KİLO

1-Lea Avazeri (Fransa)

2-Reem Khamis (Almanya)

3-Noursin Aly (Mısır)

3-Basmala Hassan (Mısır)

ERKEK KUMİTE -75 KİLO

1-Ljubisa Maric (Sırbistan)

2-Ömer Faruk Yürür (Türkiye)

3-Djordje Salapura (Sırbistan)

3-Mitchel Joseph Durham (Avustralya)

KADIN KUMİTE -68 KİLO

1-Ola Elmadany (Mısır)

2-Sadea Becirovic (Hırvatistan)

3-Mia Greta Zorko (Hırvatistan)

3-Thalya Sombe (Fransa)

ERKEK KUMİTE -84 KİLO

1-Mahdi Khodabakhshi (İran)

2-Hasan Arslan (Türkiye)

3-Mohammedreza Gilanpoor (İran)

3-Valerii Sonnykh (Ukrayna)

KADIN KUMİTE 68+ KİLO

1-Catzin Guadalupe Quintal (Meksika)

2-Hira Nur Kasatura (Türkiye)

3-Dina Mostafa (Mısır)

3-Stefani Kresic (Bosna Hersek)

ERKEK KUMİTE 84+ KİLO

1-Mahmoud Nemati (İran)

2-Ömer Faruk Arslan (Türkiye)

3-Moussa Belhamel (Cezayir)

3-Oussama Baha Eddine Zitouni (Cezayir)

KADIN TAKIM KATA

1-Mısır

2-İran

3-Türkiye

3-Mısır

ERKEK TAKIM KATA

1-Türkiye

2-Kuveyt

3-Etimesgut Belediyesi Gelişim Spor Kulübü (Türkiye)

4-Mısır