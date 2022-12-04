Kocaeli'de 'Orta Mesafe'de madalyalar sahiplerini buldu

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin destekleriyle düzenlenen 2022-2023 sezonun ilk Türkiye Oryantiring Şampiyonası 1.Kademe orta mesafe yarışlarıyla başladı.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde 2022-2023 sezonun ilk Türkiye Oryantiring Federasyonu Türkiye Oryantiring Şampiyonası 1. Kademe yarışları 02-04 Aralık 2022 tarihleri arasında üç gün sürecek orta mesafe yarışları 2022-2023 sezonu başladı. Kadın ve Erkek 17 kategoride, 41 ilden, 110 kulüp, 1048 sporcu katıldı.

Büyük ölçüde muhakeme becerisi gerektiren ve dayanıklılık isteyen Kadın ve Erkek 17 kategoride, 41 ilden, 110 kulüp, 1048 sporcu şampiyon olup Türkiye Oryantiring Milli Takımında yer almak için ter döktüler.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı tarafından organize edilen Türkiye Oryantiring Şampiyonası Kocaeli’nin Gebze İlçesi Denizli Köyü’nde ilk iki gün orta ve uzun mesafe devam edecek. Son gün ise Gölcük Şehir Stadyumu’nda düzenlenecek olan Sürat Yarışlarıyla sona erecek.

Yarışlara kadın ve erkek 17 kategoride, 41 ilden, 110 kulüp, 1048 sporcu katıldı. Büyük ölçüde muhakeme becerisi gerektiren ve dayanıklılık isteyen parkurlarda sporcular şampiyon olup Türkiye Oryantiring Milli Takımında yer almak için koştular.

KOCAELİ’NİN DOĞA GÜZELLİKLERİ

Kocaeli’nin doğa güzelliklerini yansıtan Gebze Denizli Köy alanında kontrol noktalarını harita ve pusula yardımıyla sırası ile en kısa zamanda bulmaya çalışan sporcular, 5 kilometrelik alanda uzun mesafe yarışlarında dünya şampiyonu olmak için ter döktü.

Deniz seviyesinden 250-300 metre yüksekliktedir. Bazı kategorilerde % 60 ormanlık alan % 40 açık alan, bazı kategorilerde ise % 70 ormanlık alan %30 açık alan bulunmaktadır. Parkurların genelinde dik eğimli alanlar azdır. Bazı bölgelerde detaylı izohips gösterimleri mevcuttur. Ormanı oluşturan ağaçların çoğunluğu geniş yapraklı meşe ağaçlarıdır. Mevsim itibari ile dökülen yapraklar küçük patikaların hızlı ve dikey geçişlerde seçilmesini zorlaştırmaktadır. Küçük patika birleşimlerine çok dikkat edilmesi gerekmektedir. Orman altı çalılar ince ve yumuşak gövdelidir. Görüş mesafesini ciddi etkilemediği için koşulabilirlik iyi seviyededir. Eskiden patika olan fakat şu anda kısmi kapanmış izler mevcuttur. Milli Takım kategorilerinde geçiş hedefi bulunacaktır. Orta Mesafe için gösterilen arazi görselleri uzun mesafe için de geçerli oldu.

Türkiye Oryantiring Şampiyonası 1.Kademe Orta Mesafe Yarışları’nda Dereceye girenlere ödüllerini, Türkiye Oryantiring Federasyonu Başkanı Prof. Dr. Tekin Çolakoğlu ve yönetim kurulu üyeleri tarafından takdim ettiler.