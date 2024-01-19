Kocaeli'de kritik maç öncesi moral ziyareti

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın’dan Kocaelispor’a moral ziyaretinde bulundu.KOCAELİ (İGFA) - Trendyol 1. Lig’de cumartesi günü saat 19.00’da lider Eyüpspor’u sahasında ağırlayacak Kocaelispor’a, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın’dan moral ziyareti gerçekleştirdi.

Yeşil-Siyahlı ekibin maçın oynanacağı Kocaelispor Stadyumu’nda yapılan taktik antrenmanını ziyaret eden Başkan Büyükakın, Kocaelispor Başkanı Engin Koyun, Teknik Direktör Ertuğrul Sağlam ve futbolcularla bir araya geldi.

Burada yaptığı konuşmada teknik ekip ve futbolculara başarı dileyen Başkan Büyükakın, “Kocaelispor‘u tekrar eski günlerinde olduğu gibi Süper Lig’de görmek için elimizden geleni biz de yapıyoruz. Büyük bir fedakarlık içinde kulübümüze sahip çıkıyoruz. Kulübün güçlü bir şekilde devam etmesi için üzerimize düşeni şimdiye kadar yaptık, bundan sonra da yapacağımıza emin olun. Bu sene Süper Lig’e çıkacağız. İlk ikide olarak sezonu tamamlayacağız. Sizin kabiliyetiniz bunun için yeterli’’ dedi.

Başkan Büyükakın, daha sonra teknik ekip ve futbolculara baklava ikram etti.