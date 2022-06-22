Kocaeli'de Kick Boks şampiyonası başladı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Türkiye Kick Boks Federasyonu işbirliğiyle gerçekleştirilen Türkiye Kick Boks Şampiyonası başladıKOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Türkiye Kick Boks Federasyonu işbirliğiyle gerçekleştirilen Türkiye Kick Boks Şampiyonası, Şehit Polis Recep Topaloğlu Spor Salonu'nda başladı.

Kocaeli’de düzenlenen Kick Boks Büyükler, Gençler, Yıldızlar ve Minikler Şampiyonası açılış seremonisi Büyükşehir Belediye bandosunun gösterisi ile başladı. Açılış törenine Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Yaşar Çakmak, Türkiye Kick Boks Federasyonu Başkanı Salim Kayıcı, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanı Şemsettin Yıldırım, Kocaeli Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (KASKF) Başkanı Murat Aydın, Kocaeli İl Gençlik ve Spor Müdür Yardımcısı Ziyaülhak Sarıgül ile çok sayıda sporsever katıldı.

Bando eşliğinde sporcuların yerini almasının ardından saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunduğu açılış töreninde, ilk olarak Özcan Altar mermer gösterisini gerçekleştirdi.

Ardından tekvando, kick boks ve judoya yıllarını veren, çok sayıda sporcu yetiştiren Aşkın Kahveci’nin muhteşem gösterisi izleyenleri kendisine hayran bıraktı. 78 ilden 4.850 sporcunun katıldığı, 490 antrenör ve 80 hakemin görev aldığı müsabakalarda derece alan sporcular milli takım kadrosunu oluşturacak.

Sporda Türkiye’nin parlayan yıldızı Kocaeli’de Büyükşehir olarak gençler ve sporcular için ilerleyen günlerde spor müsabakalarının artarak devam edeceğini kaydeden Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanvekili Yaşar Çakmak, spor kültürünün oluşması ve her bir vatandaşımızın sporla buluşması için Büyükşehir Belediyesi’nin var gücüyle çalıştığını ifade etti.