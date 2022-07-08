Kocaeli'de Kağıtspor’dan madalya yağmuru

Kocaeli Büyükşehir Kağıtspor uluslararası Karate turnuvasında madalya üstüne madalya aldı, Bursa’da gerçekleşen turnuvadan 31 madalya ile döndüKOCAELİ (İGFA) - Bursa’da 7 ülkeden 1700 sporcunun katılımı ile düzenlenen 3. Uluslararası Gemlik Karate Turnuvasına Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor’un karatecileri damga vurdu.

Minik Yıldız Ümit Genç ve Büyükler kategorisinde mücadele eden Büyükşehir Kağıtsporlu sporcular 13 altın, 4 gümüş, 14 bronz olmak üzere toplam 31 madalya kazanarak Genel Klasman Şampiyonu oldu.

Turnuvada toplam 17 final yapan Mavi Beyazlılar önemli bir başarıya imza attı.

Turnuvada mücadele eden Zeynep Özmen, Ecrin Yıldız, Neslişah Yıldırım, Kübra Ķılınç, Esmanür H. Erarslan, Zilan Adıvüzel, Ensar Korol, Evra Naz Kocatürk, Emine Bayrak, Murat Gözek, Ahmet Bulut, Kadir Kaan Bekler ve Yılmaz Halıcı altın madalya kazanarak kürsünün en üst basamağında yerlerini aldı.

4 GÜMÜŞ 14 BRONZ MADALYA

Turnuvada mücadele eden İbrahim Türkmen, Ayşenur Bekler, Gökdeniz Akdemir ve Mert Halıcı gümüş madalya ile kürsünün 2. basamağında yer alırken Ayşe Uyanık, Kaan Berk Bektaş, Azra Koyun bronz, Gülen Irmak Öztürk, Dolunay Aydın, Alya Ekizoğlu, İlayda Oral, Elif Şimal Ekizoğlu, Berra Demirtürk, Defne Karasu, Hurigül Temizel, Hiranur Temizel, Hamza Kör ve Emine Uzuner bronz madalya ile turnuvayı tamamladı.