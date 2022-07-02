Kocaeli'de 'judo'ya uluslararası ev sahipliği

Kocaeli Büyükşehir, Olimpiyat Şampiyonu Hüseyin Özkan onuruna Uluslararası Judo Turnuvası’nı 1-3 Temmuz 2022 tarihlerinde Şehit Polis Recep Topaloğlu Spor Salonu’nda düzenliyor.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, spora ve sporcuya verdiği destekleri sürdürerek Spor kenti Kocaeli’nde ulusal ve uluslararası organizasyonlara ev sahipliği yapmaya devam ediyor.

Olimpiyat Şampiyonu Hüseyin Özkan onuruna düzenlenen Uluslararası Judo Turnuvası 1-3 Temmuz 2022 tarihlerinde Şehit Polis Recep Topaloğlu Spor Salonu’nda gerçekleştiriliyor. Turnuvanın ilk gününde Süper Minik ve Minikler Sıkletler mücadele ederken Şuan Kağıtspor Judo Teknik Direktörü olarak görevine devam etmekte olan Hüseyin Özkan salonda hazır bulundu.

Turnuvaya Türkmenistan, Kırgızistan, İnguş Cumhuriyeti, Birleşik Arap Emirlikleri, Tataristan, Bosna Hersek, Ukrayna, Moldova, Edelweis, Suriye, Almanya, Kazakistan, Gürcistan, Azerbaycan ve Türkiye olmak üzere tam 15 ülkeden toplamda 1162 sporcu katıldı. Ülkemizin 26 şehrinden ise 837 sporcu katılım sağladı.

Uluslararası Judo Turnuvası’nın ilk gününde Süper Minikler kategorisinde 223 sporcu yarışırken Minikler Sıkletler kategorisinde 259 sporcu yarıştı. Müsabakalar 2 gün boyunca Yıldızlar ve Ümitler Sıkletleriyle devam edecek.