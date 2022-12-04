Kocaeli'DE işitme engelli kadınlar dostluk maçı

3 Aralık Dünya Engelliler Günü etkinlikleri çerçevesinde engellilere yönelik Kocaeli Sağırlar Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Kulübü Derneği üyesi Kadın futbolcular halı saha maçında buluştu.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kocaeli Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Kocaeli Sağırlar Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Kulübü Derneği işbirliği ile 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolasıyla derneğin kadın üyeleri halı saha futbol maçı yaptı.

3 Aralık Dünya Engelliler Günü etkinlikleri çerçevesinde engellilere yönelik Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’nın destekleriyle Yahyakaptan halı sahada düzenlenen etkinliğe, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Yaşar Çakmak, Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanı Şemsettin Yıldırım, Kocaeli Gençlik ve Spor İl Müdürü Gökhan Yavaşer ile il müdürlüğü yetkilileri ve dernek üyeleri katıldı.

SEVGİ VARSA ENGEL YOKTUR

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Yaşar Çakmak, anlamlı bir gün nedeniyle Kocaeli Sağırlar Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Kulübü Derneği ile etkinlik yaptıklarını söyledi. Maçta güzel anlar yaşandığını vurgulayan Çakmak, “Sevgi varsa engel yoktur. Onları bu günlerinde yalnız bırakmamak adına buradayız. Gülücükleri ile memnuniyetlerini ifade etmeleri bizi daha mutlu etti. Bundan sonra ki süreçte de Başkanımız Doç. Dr. Tahir Büyükakın’ın önderliğinde engelli bireylerimizle bu tür etkinlikler yapmaya ve destek olmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

Yeşil Takım ile Siyah Takım arasında çekişmeli geçen maçın normal süresi 0-0 biterken maç sonunda siyah takım penaltılarla 4-1 galip ayrıldı. Maç sonrası protokol tarafından her iki takıma madalya ve kupaları takdim edildi.