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Kocaeli'de Gölcük Metin Uzuner Spor Tesisi tadilata giriyor

SPOR 27.11.2022, 09:36
Kocaeli'de Gölcük Metin Uzuner Spor Tesisi tadilata giriyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kocaelispor’un ilk kalecilerinden merhum Metin Uzuner’in adının verildiği Metin Uzuner Spor Tesisi için tadilat ihalesi düzenlediKOCAELİ (İGFA) - Spor kenti Kocaeli için yüz milyonlarca liralık yatırım yapan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, spor tesisi yapımına ve tadilat çalışmalarına devam ediyor.

Gölcük’te bulunan Kocaelispor’un ilk kalecilerinden merhum Metin Uzuner’in adının verildiği spor tesisinin eksikliklerinin giderilmesi için tadilat ihalesi düzenlendi. Tadilat ihalesine 2 firma teklif verdi.

Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer’in Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın’dan tadilatını talep ettiği Metin Uzuner Spor Tesisi’nin bakım ihalesi yapıldı. Bu kapsamda sporun başkenti mottosuyla kent genelinde spora ve sporcuya destek veren Başkan Büyükakın’ın talimatıyla Metin Uzuner Spor Tesisi tadilat yapım ihalesi gerçekleştirildi. Büyükşehir ihale salonunda düzenlenen elektronik ihaleye 2 firma teklif verdi. İhalede en düşük teklifi Mehmet Ali Sezgin verirken, en yüksek teklifi Protek Nano Teknoloji sundu. Teklifler komisyon tarafından incelendikten sonra değerlendirmeye alınacak.

SPOR TESİSİ 150 GÜNDE TAMAMLANACAK

Spor Kenti Kocaeli’nde gerek yenileme gerekse yeni spor tesisi yapımına devam eden Büyükşehir, Gölcük’te bulunan Metin Uzuner Spor Tesisinde tadilat çalışması yapacak. 500 m²'lik alan üzerinde yapılması planlanan tadilat işleri dahilinde futbol sahasında 53x2,20 metre çevre çiti, 80x5,45 metre çelik top tutucu ağ sistemi, 18x3,96 metre 2 adet çelik tribün, 3 adet depo konteynerleri, 1 adet çamaşır yıkama ve kurutma konteyneri 1 adet bay ve kadın tuvalet konteyneri, 1 adet soyunma odası imalatları yapılacak. Ayrıca bunların yanı sıra mekanik sistem; temiz su, pis su tesisatı olan vitriye armatür, borulama, sıcak su hattı yapılması planlandı

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