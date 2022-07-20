Kocaeli'de 'Goalball' heyecanı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliğini yaptığı, Türkiye genelinden 50 spor kulübünden 500 özel sporcunun katıldığı Goalball Şampiyonası başladıKOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliği yaptığı Goalball Şampiyonası Kocaeli’de başladı. Müsabakalara Türkiye genelinden 50 spor kulübünden bay ve bayan olmak üzere 500 özel sporcu katılım sağladı. Görme engelli bireylerin kıyasıya mücadele ettiği Türkiye Goalball Yükselme Turnuvası ilk gün mücadelesinde toplam 40 maç yapıldı.

Şampiyonanın açılış konuşmasını yapan Görme Engelliler Spor Federasyonu Başkan Vekili Mustafa Kandemir, “Görme Engelli spor branşı içerisinde en önemli ve bizim ana branşımız olan Goalball müsabakalarını Kocaeli’nde gerçekleştiriyoruz. Kocaeli’ne gelmemizi sağlayan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’ne, Kocaeli İl Spor Müdürlüğü’ne sonsuz teşekkürler sunuyoruz. Gerçekten almış olduğumuz hizmet örnek gösterilecek hizmettir.” dedi.

Kocaeli Gençlik ve Spor İl Müdürü İbrahim Aktürk ise konuşmasında, Görme Engelliler Federasyonu’nun herkesi gururlandıran çalışmalarını yakından takip ettiğini ve Kocaeli’nin tüm sporculara uğur getirmesini dilediğini söyledi. Aktürk, “Bu organizasyonda olduğu gibi ilimizde gerçekleştirilen pek çok spor organizasyonlarının sorunsuz, sağlıklı bir şekilde tamamlanmasına katkı sağlayan Büyükşehir Belediyemize de teşekkür ederim.” ifadelerini kullandı.