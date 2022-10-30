Kocaeli'de binlerce sporsever Cumhuriyet aşkına koştu

Kocaeli Büyükşehir tarafından bu yıl 9’uncusu düzenlenen “Uluslararası Cumhuriyet Koşusu ve Çocuk Maratonu’na” yurt içi ve yurt dışından yoğun bir katılım olduKOCAELİ (İGFA) - ‘Spor kenti Kocaeli’ vizyonu doğrultusunda sporun her branşına önem veren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı Cumhuriyet Koşusu ile taçlandırdı. Bu bağlamda Büyükşehir’in bu yıl 9’uncusunu düzenlediği “Uluslararası Cumhuriyet Koşusu ve Çocuk Maratonu” Sekapark’ta gerçekleştirildi.

Koşuya Dünyanın birçok yerinden yabancı atletin yanı sıra Kocaeli ve il dışından her yaştan binlerce sporsever ilgi gösterdi. Üç kategoride düzenlenen ve oldukça renkli görüntülere sahne olan “9. Uluslararası Cumhuriyet Koşusu ve Çocuk Maratonu’na” yaklaşık olarak 5 bin kişi katıldı.

Bu yıl 9’uncusu düzenlenen “Uluslararası Kocaeli Cumhuriyet Koşusu ve Çocuk Maratonu’na” katılım yoğun oldu. Bu yılki koşuda Etiyopya, Kenya, Moldova, Malezya, Ukrayna, Fas, Endonezya, Tunus, Azerbaycan, Kazakistan, Suriye, İran, Irak ve Afganistan’dan 28 elit atlet olmak üzere 42 yabancı sporcu start çizgisinde yerini aldı. Türkiye’den ise 33 farklı ilden 269 elit sporcu ter döktü.

Her yıl büyük ilgi gören ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkusunu taçlandıran organizasyon 3 km halk koşusu, 10 km profesyonel sporcu koşusu ve Çocuk Maratonu olmak üzere 3 ayrı kategoride yapıldı. 10 km profesyonel sporcu koşusuna bin 500, 3 km halk koşusuna 2 bin, 1 km Çocuk Maratonu’na ise yaklaşık bin çocuk katıldı. Sekapark Uçurtma Tepesi önünde başlayan yarışın startını Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın verdi. 10 km’lik profesyonel koşunun ardından 3 km halk koşusu ve 1 km Çocuk Maratonu başladı.

10 KM’DE ATALAY VE SANG BİRİNCİ OLDU

Nefes nefese geçen 10 Km’lik profesyonel sporcu koşusunda bayanlarda Bahar Atalay, erkeklerde ise Benard Cheruıyot Sang birinci oldu. İki sporcuya 12 bin TL nakdi para ödülü verildi.

3 KM’NİN BİRİNCİLERİ

3 km Halk Koşusu’nda genel klasmanda erkeklerde Umut Çakar birinci, Diren Sağlam ikinci, Ahmet Ege Önder üçüncü oldu. Bayanlarda ise Serra Kökduman birinci, Mirya Karayel ikinci, Başak Yaprak Doğan ise üçüncü oldu.

Bay ve bayanlarda Halk koşusu birincilerine 3 bin TL nakdi para ödülü verildi. Dereceye giren sporcuların ödüllerini Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Yaşar Çakmak, Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar, Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Dairesi Başkanı Şemsettin Yıldırım verdi.

Cumhuriyet Koşusu Çocuk Maratonu’na katılan yaklaşık bin çocuk neşeli dakikalar geçirdi. Sekapark alanı içerisinde yapılan 1 km mesafeli Çocuk Maratonu’nda tüm çocuklara anı madalyası verildi.