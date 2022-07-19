Kocaeli'de Başkan Büyükakın’dan futbol resitali

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Kartepe Kulüpler Birliği "Kartepe Kupası ve 50 Yaş Üstü Futbol Turnuvası" Şöhretler Karşılaşmasında sahaya çıktı, performansıyla izleyenleri mest etti.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Kartepe Kulüpler Birliği "Kartepe Kupası ve 50 Yaş Üstü Futbol Turnuvası" Şöhretler Karşılaşmasında sahaya çıktı.

Derbent Stadı’nda yapılan ve Kartepe Kulüpler Birliği Başkanı Mevlüt Ağra’nın organize ettiği spor buluşmasında maçı 2-0’lık skorla Başkan Büyükakın’ın da olduğu takım kazandı. Maça Başkan Büyükakın’ın yanı sıra Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman ve spora gönül vermiş isimlerin yanı sıra ilçe protokolü de katıldı. Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Murat Aydın’ın da takip ettiği karşılamada, birbirinden renkli görüntüler ve çetin bir mücadele vardı.

Karşılaşma öncesi basın mensuplarına konuşan Başkan Büyükakın, organizasyonu düzenleyen ekibe teşekkür etti.

Kocaeli Valisi Seddar Yavuz ve Başkan Büyükakın’ın yer aldığı takım, maçın ilk yarısına hızlı başlayarak Kartepe Kaymakamı Altuğ Çağlar’ın attığı golle 1-0 öne geçti.

Başa baş geçen karşılaşmada ceza sahasında düşürülen Başkan Büyükakın’ın attığı penaltı golü skoru 2-0’a taşıdı. Müsabaka bu skorla tamamlanırken, Kartepe Kulüpler Birliği Başkanı Mevlüt Ağra, Başkan Büyükakın’a günün anısına bir teşekkür plaketi verdi. Daha sonra Başkan Büyükakın’ın "Kartepe Kupası ve 50 Yaş Üstü Futbol Turnuvası" başlangıç vuruşunu yaptı.

KOCAMAN: KARTEPE GENÇLİĞİ İÇİN ÇALIŞIYORUZ

Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman ise “Bugün ilçemizde çok güzel ve renkli görüntülere neden olan bir spor şöleninin başlangıcını verdik. Gerek Valimiz gerekse Tahir Başkanımız bizlere eşlik etti. Çocuklarımızla ve gençlerimizle bir ve beraber olduk. Devletimizin ve belediyelerimizin tüm kurumlarıyla onların yanında olduğunu bir kez daha gösterdik. Tahir Başkanımızın spora ve gençliğe nasıl aşkla çalıştığını çok yakından biliyorum. Tahir Başkanımızla birlikte Kartepe gençliğe çok daha güzel hizmetleri yapmak için çalışıyoruz” açıklamasını yaptı.