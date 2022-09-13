Kocaeli'de 'amatör' şampiyonlara kupa

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Kocaeli Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu iş birliğinde Kocaeli Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Kupa Töreni gerçekleşti.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Kocaeli Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (KASKF) iş birliğinde 2021-2022 sezonunda amatör liglerde başarı gösteren futbol kulüplerine yönelik kupa töreni gerçekleşti.

Yaklaşık 1000 kişilik katılım ile gerçekleşen törende, son iki sezonun Süper Amatör, 1. Amatör, 2. Amatör, U-11, 12, 14 ve 16 yaş gruplarının şampiyonları kupalarını aldı.

GENİŞ KATILIM

Antikkapı Restoranda gerçekleşen kupa töreni Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Spor Organizasyonları videosunun gösterimiyle başladı.

Geceye Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Kocaeli Vali Yardımcısı Ali Ada, AK Parti Kocaeli Milletvekili Mehmet Akif Yılmaz, MHP Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı, Kocaelispor Kulüp Başkanı Engin Koyun, Kocaeli Kent Konseyi Başkanı Ali Korkmaz, taban birlikleri başkanları, kulüp başkanları, yöneticiler, şampiyon sporcular ve çok sayıda basın mensubu katıldı.

Programda konuşan Başkan Büyükakın, sporun tabana yayılması adına çalışmaların artarak devam edeceğinin altını çizdi.

Başkan Büyükakın, “Başarının ödüllendirilmesi gerekir. Sporun teşvikine dair her alanda olduğumuz gibi burada da varız. Başarınız için bütün imkanlarımızı sonuna kadar seferber etmeye hazırız. Kocaeli halkına spor kültürünü aşılamak için projelere devam edeceğiz. Geleceğin şampiyon sporcularını buradan yetiştireceğiz. Yetenekli gençleri hem ulusal hem de uluslararası spor hayatına kazandıracağız” ifadelerini kullandı.