Kocaeli Büyükşehir'den 20 saha için toplu ihale

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde 20 adet yeni yapılacak futbol sahasının ihalesini toplu olarak gerçekleştirdi.KOCAELİ (İGFA) - Spor kenti Kocaeli mottosuyla kent genelinde spora ve sporcuya destek veren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, spor tesisi yapım çalışmalarına devam ediyor.

Büyükşehir Belediyesi, Kocaeli genelinde yapılacak 20 adet futbol sahasının yapım ihalesini düzenledi.

Büyükşehir Belediyesi İhale Salonu’nda düzenlenen elektronik ihaleye 8 firma teklif verdi. 20 yeni futbol sahası için en düşük teklif 33 milyon 014 bin 330 TL oldu. Teklifler komisyon tarafından incelendikten sonra değerlendirmeye alınacak.

SPOR TESİSİ 730 GÜNDE TAMAMLANACAK

Spor yapmaya elverişli mekanları oluşturma çabasını sürdüren Büyükşehir, Kocaeli genelinde yeni yapılacak 20 sahanın ihalesini gerçekleştirdi. İhaleyi kazanan yüklenici firma, planlanan 27x42 metre boyutlarında 20 adet sentetik çim halı saha için, etrafı 40x40x3 galvaniz kafes tel aydınlatma sistemleri kale direkleri ve filelerin yapımını üstlenecek. Çalışmalar sözleşmelerin imzasından 10 gün sonra yer teslimi yapılarak başlanacak. Spor tesisi yer tesliminden sonra yaklaşık 730 günde tamamlanacak.