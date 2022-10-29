Kocaeli Büyükşehir'de şampiyon Muhtarlık İşleri

Kocaeli Büyükşehir’in personel arasında düzenlediği futbol turnuvasında şampiyon, Ulaşım Park’ı penaltı atışları sonucunda 7-6 mağlup eden Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı olduKOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, daire başkanlıkları ile bağlı iştiraklerinde çalışan personeli kaynaştırmak amacıyla düzenlediği Geleneksel Birimler Arası Spor Şenliği’nde futbolun en büyüğü belli oldu. 21 Eylül’de 39 takımın katılımıyla start alan turnuva, Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı ve Ulaşım Park arasında oynanan final maçı ile tamamlandı. Doğu Kışla Spor Tesisleri’nde oynanan ve normal sürenin 1-1 berabere bittiği karşılaşmada şampiyonu penaltı atışları belirledi. Seri penaltı atışlarında Muhtarlık İşleri, Ulaşım Park karşısında 7-6 üstünlük sağlayarak bu yılki turnuvanın şampiyonu oldu. Fen İşleri ve Spor Şube’yi karşı karşıya getiren üçüncülük maçını ise 8-4’lük skorla Spor Şube kazandı.

ŞAMPİYONLUK KUPASI AYDINLIK’TAN

Final maçının ardından kupa törenine geçildi. Şampiyonluğa adını yazdıran Muhtarlık İşleri’nin kupasını Genel Sekreter Yardımcısı Hasan Aydınlık verdi. Dereceye giren diğer takımlar ile 21 golle turnuvanın gol kralı olan Fen İşleri oyuncusu Adem Coşkun’a kupa ve madalyalarını Gençlik ve Spor Dairesi Başkanı Şemsettin Yıldırım, Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Ebubekir Ardıç, Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanı Numan Balaban, Ulaşımpark Genel Müdürü Serhan Çatal ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Spor Şube Müdürü Alparslan Aslan verdi.