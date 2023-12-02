Kocaeli Başiskele Yakup Altun Stadı yenileniyor

Kocaeli Büyükşehir, Başiskele Yakup Altun Stadında yenileme çalışmalarını sürdürüyorKOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, sporcuların kullandığı sahaların yenilenmesi ve iyileştirilmesine de özen gösteriyor. Başiskele Yakup Altun Stadına sentetik çim saha ve tesis binası çalışmasında önemli yol kat edildi.

ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

Sporun her dalına önem veren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi amatör spor kulüplerinin kullandığı alanların yenilenmesi ve iyileştirilmesine yönelik çalışmalarına devam ediyor. Amatör spor kulüplerine çalışacakları birçok stadı hayata geçiren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, mevcut statların şartlarını iyileştiriyor. Bu kapsamda haziran ayında ihalesi yapılan Başiskele Yakup Altun Stadına sentetik çim saha ve tesis binası çalışmaları devam ediyor.

SAHA ZEMİNİ GÜÇLENDİRİLİYOR

10 bin m²'lik alanda sporcular için sentetik çim saha yenileniyor. Ayrıca alana tesis binası yapılıyor. Yakup Altun Spor Tesisi projesinde 68 x105 m’lik saha, müsabakalar ve antrenman için sentetik çime revize edilecek. Sahada sentetik çim serilmeden önce zemin iyileştirmesi yapımına başlanıyor. 3 katman olacak şekilde mıcır serimi yapılarak saha zemini düzenlenecek. Sıkıştırma işlemlerinin ardından ekipler sentetik çim halılar serilecek.

YENİ TESİS BİNASI

Bin 440 metrekare inşaat alanına sahip tesis binası da yükseliyor. Tesis binasının ikinci kat döşeme betonu döküldü. Tuğla duvar işlemleri devam ediyor. Tesis binasında yönetici odası, soyunma odaları ve lavabolar yer alacak.