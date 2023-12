Kocael'nin iki markası bir arada

Kocaelispor Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam “Sporun Kent Kültürüne Etkisi” adlı seminerde İSU Genel Müdürlüğü personeliyle buluştu. Teknik direktör Ertuğrul Sağlam: “ Bu sene, ligde olmak istediğimiz yerdeyiz, ligin geri kalanında da bu pozisyonumuzu korumak istiyoruz.” dedi.KOCAELİ (İGFA) - İSU Genel Müdürlüğü; personel yetkinliğinin geliştirilmesi için hizmet içi eğitimlerin yanında, personelin güncel konularla ilgili bilgi edinmesi ve toplumsal kültüre katkısının arttırılmasını sağlayacak etkinlikler de düzenliyor. Bu kapsamda Kocaeli’nin önemli değerlerinden ve markalarından Kocaelispor ve İSU Genel Müdürlüğü "Sporun Kent Kültürüne Etkisi" adlı seminerde bir araya geldi.

Kocaelispor Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam ve kulüp yöneticilerini seminer öncesi Genel Müdür Ali Sağlık makamında ağırladı.

Ziyaretin ardından seminerin verileceği konferans salonuna geçilerek personelle bir araya gelindi. Yoğun katılımın sağlandığı seminerde Kocaelispor teknik direktörü Ertuğrul Sağlam, başarı hikayelerinin ardında yatan unsurları ve Kocaelispor ile yakalamak istediği başarı hedeflerini anlattı.

“YIL SONUNA KADAR HEDEFİMİZ: GELDİĞİMİZ NOKTAYI KORUMAK”

İSU personelinin sorularını da yanıtlayan Kocaelispor Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam, devre arasına kadar kalan maçlarda Kocaelispor’un hedefiyle ilgili bilgi verdi.

Sağlam: “Devre arasına kadar kalan dört maçı da kazanmak istiyoruz ama her maçı ayrı ayrı olarak değerlendiriyoruz. Bence bu sezonun finali cuma günü oynayacağımız Ümraniye maçıdır. Biz şu an, olmak istediğimiz yerdeyiz. Sezon tamamlandığında da bitirmek istediğimiz yerde olacağız. Şunu da biliyoruz ki altımızdaki 7-8 takımın da en önemli hedefi: Bizim şu an olduğumuz yerde olmak. Bu yüzden bulunduğumuz yere sahip çıkmalıyız. Daha çok çalışıp, daha fazla zaman ayırıp şehrin hayalini gerçekleştirmek için yerimizi korumalıyız!” diye konuştu.

ERTUĞRUL SAĞLAM’IN İÇTEN SU YORUMU

İSU Genel Müdürlüğü’nün abonelerine kaliteli bir şekilde ulaştırdığı suyu, Kocaelispor teknik direktörü Ertuğrul Sağlam içten bir şekilde değerlendirildi:

"Konuşmamın başında suyumuzu içtim, suyumuz çok lezzetli, konuşmamı da bu yüzden hiç kesilmeden devam ettirdim." diyerek suyundan yudum alması seyircileri gülümsetti. Programın sonunda teşekkür konuşması yapan İSU Genel Müdürü Ali Sağlık: “Ertuğrul Hocamıza katılımları dolayısıyla teşekkür ediyorum, Kocaelispor kentimizin en önemli ortak değeri. Bu sene Kocaelispor’umuzun şampiyon olacağına inancımız tam. Bu vesileyle hocamızın ve takımımızın başarılarının devamını diliyorum.” diye konuştu. Genel Müdür Ali Sağlık konuşmasının sonunda Ertuğrul Sağlam’a sürahi takımı takdim etti. Kendisine gösterilen yoğun ilgiden dolayı ayrıca teşekkür eden teknik direktör Ertuğrul Sağlam, programın sonunda personel ile toplu fotoğraf çekilerek kuruma veda etti.