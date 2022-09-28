KKTC'nin anlamlı formalarına reklam filmi

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Milli Futbol Takımı’nın destekçisi PUMA’nın tasarladığı formalarla milliler, 3 yıl boyunca sahada olacak. PUMA, anlamlı formalar için reklam filmi hazırladı.KKTC (İGFA) - Köklü spor mirasıyla, Türk futboluna verdiği desteği daha da genişleten ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne taşıyan PUMA, KKTC Milli Futbol Takımı için tasarladığı formalarla da farkını ortaya koydu.

Kıbrıs’ta çekilen reklam filminde KKTC Milli Futbol Takımı forması giyen 2 gencin keyifle geçirdiği anlar ekrana yansıyor. Günlük yaşamda da her kombine eşlik edebilecek nitelikte tasarlanan formaların altında yatan anlamlı mesaj ise çok büyük.

Bir formadan fazlası olan tasarımlar; PUMA’nın Milli Takımların forma tasarımını yapan global tasarım ekibi tarafından kırmızı ve beyaz olarak iki ayrı modelde hazırlandı.

Türkiye’de üretilen formaların ön tarafında yer alan siyah şerit dikkat çekiyor. Bu şeritler; Kıbrıs şehitlerine saygı duruşunu simgeliyor. Formanın sırt kısmında bulunan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin resmi armasında yer alan barış güvercini ve ağzındaki zeytin dalı ise, “Kıbrıs Türk tarafının duruşunun göstergesi” olarak nitelendirildi.

Senfonico imzalı reklam filminin prodüksiyonunu Oxygen Istanbul üstlendi.