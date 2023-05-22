Kızıl Fırtına esmeye devam ediyor

Muratpaşa’nın ‘Kızıl Fırtınası’ kick boks sporcusu Hasan Mert Kızıl, 8. Uluslararası Turkish Open WAKO Dünya Kupası’nı ikinci kez aldı. Kızıl, tüm maçlarını nakavtla kazandı.ANTALYA (İGFA) - Muratpaşa Belediyespor’un şampiyon sporcusu Hasan Mert Kızıl, 17-21 Mayıs tarihlerinde İstanbul’da düzenlenen 8. Uluslararası Turkish Open WAKO Dünya Kupası’nda ringe çıktı.

42 ülkeden 3 bin 549 sporcunun katıldığı kupada Kızıl, 94 kilogramda mücadele etti. Tüm maçlarını nakavtla kazanan Kızıl, kupanın sahibi oldu.

Belediye Başkanı Ümit Uysal, şampiyon sporcuyu kutlarken “Hasan Mert Kızıl, bizi şampiyonluklara, başarılara alıştırdı.

Kendisi çok özel bir sporcu. İşine çok önem veren, disiplinli ve uzun saatler çalışan bir sporcu. Kulübümüzü ve belediyemizi en iyi şekilde temsil ediyor” diye konuştu.