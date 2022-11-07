KİTVAK Koşusu'nu 'Dragon Fire' kazandı

İzmir'de kısa adı KİTVAK olan Kemik İliği Transplantasyon ve Onkoloji Merkezi Kurma ve Geliştirme Vakfı adına, Türkiye Jokey Kulübü (TJK) tarafından Şirinyer Hipodromu’nda bu yıl 6'ncısı düzenlenen koşuyu “Dragon Fire” adlı at kazandı. Koşu sonrası kazanan atın sahibi, antrenörü ve jokeyine özel kristal plaketler Kitvak Yönetim Kurulu tarafından takdim edildi.İZMİR (İGFA) - Kemik İliği Transplantasyon ve Onkoloji Merkezi Kurma ve Geliştirme Vakfı (KİTVAK) adına TJK tarafından “Kitvak Koşusu” ismiyle düzenlenen yarışı 3 numarada kayıtlı “Dragon Fire” adlı at kazandı.

İzmir Şirinyer Hipodromu’nun ev sahipliği yaptığı koşu için atlar 1400 metre kum pistte mücadele etti.

Kazanan atın sahibi Engin Ateşler ‘e vekâleten İzmir Hipodrom Müdürü Cenk İşkara’ya ve safkanın jokeyi Mustafa Çiçek’e kristal plaketlerini Kitvak Yönetim Kurulu Başkanı A.İklil Ulueren takdim ederken; safkanın antrenörü Ümit Bulut ise ödülünü KİTVAK Mütevelli Heyet Başkanı Ramazan Soncul’dan aldı. Ayrıca KİTVAK Yönetim Kurulu Üyesi Av. Yıldızay İçerler günün anısına İzmir Hipodrom Müdürü Cenk İşkara’ya bir teşekkür plaketi takdim etti.

Kitvak Yönetim Kurulu Başkanı A.İklil Ulueren, vakfın ulusal anlamda adının ve faaliyetlerinin tanıtılabilmesi açısından böylesine etkinliklerin çok önemli olduğunu kaydederek, TJK'ya şükranlarını sunarken, kazanan atın sahibi, antrenörü ve jokeyini kutlayarak, başarılarının devamını diledi.