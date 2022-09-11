Kıtalararasına 800 triatlet katıldı

İstanbul’un Beykoz ilçesinde 11 Eylül 2022 Pazar günü yapılan İstanbul Oral-B Boğaziçi Triatlonu'na Türkiye’den ve dünyadan 800’e yakın triatlet katıldı.İSTANBUL (İGFA) - Oral-B’nin sponsorluğuyla son yıllarda triatlon sporunda büyük hamleler gerçekleştiren Türkiye bu dalda önemli bir organizasyona ikinci kez ev sahipliği yaptı. Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın himayelerinde, Türkiye Triatlon Federasyonu ve Beykoz Belediyesi iş birliğinde yapılan dünyanın ilk kıtalararası triatlon yarışması İstanbul Oral-B Boğaziçi Triatlonu’nun ikincisi yüzlerce sporcunun zorlu mücadelesine sahne oldu.

Yarışmaya Türkiye'den ve dünyadan 572 triatlet katıldı. İstanbul Oral-B Boğaziçi Triatlonu'nda sporcular 2,3 kilometre yüzme, 40 kilometre bisiklet ve 10 kilometre koşudan oluşan parkurda mücadele etti. Sabah 06.30’da yüzme etabıyla başlayan mücadelede bisiklet etabı için Fatih Sultan Mehmet Köprüsü tek taraflı olarak trafiğe kapatıldı.

İstanbul Oral-B Boğaziçi Triatlonu’nun yüzme etabı Kanlıca-Küçüksu arasında, koşu etabı Küçüksu-Çubuklu arasında gerçekleşti. Bu yıl ikinci kez yapılan yarışın Avrupa Triatlon Birliği takvimine alınarak Avrupa Triatlon Şampiyonası kapsamında düzenlenmesi hedefleniyor.



Genel klasmanda Antalya Spor Kulübü’nden Bahadır Tama 2 saat 7 dakika 51 saniyelik derecesiyle birinci olurken, Boğaziçi Triatlonu’nda Elit Erkekler birincisi, TSK Spor Gücü’nden Ali Akaydın oldu.